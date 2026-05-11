Precio de la gasolina hoy 11 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Comienza una nueva semana y te mostramos las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas
Comienza una nueva semana, de modo que si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 11 de mayo y dónde te es más barato repostar en Andalucía, toma nota porque te ofrecemos a continuación, toda la información sobre dónde se ubican las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas.
Gasolineras más baratas hoy en Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 11 de mayo:
Gasolina 95
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A-376) km. 2 – 1.309 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l
- Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.329 €/l
- Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.329 €/l
- Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.329 €/l
- Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n – 1.337 €/l
Gasolina 98
- Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l
- Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l
- Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l
- Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l
- Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l
- Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l
- Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l
- BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l
Diésel
- Tamoil (Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l
- Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (CTRA. A-376) km. 2 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Cantillana) – Calle Alfareros, 11 – 1.585 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas este lunes 11 de mayo:
Gasolina 98
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l
- Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l
- Es Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l
- Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l
- Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l
- Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l
- Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecín, s/n – 1.619 €/l
- Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l
- Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l
- Agla (Fuente de Piedra) – Autovía A-92 km. 132 – 1.655 €/l
Diésel
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.599 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.619 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.619 €/l
- Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.628 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomas Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l
- Galp (Fuengirola) – Carretera MA-409 km. 6 – 1.629 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Cádiz
Cádiz ubica en estas localizaciones las gasolineras más baratas de hoy lunes 11 de mayo:
Gasolina 95
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.379 €/l
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.379 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l
Gasolina 98
- ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.499 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.559 €/l
- Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l
- ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l
- Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l
Diésel
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.597 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.597 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.597 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.597 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.597 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.597 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.597 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.597 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.597 €/l
- Suministros Mazo (Cádiz) – Calle Marqués de Comillas, s/n – 1.598 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas en las que puedes repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.399 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.399 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.399 €/l
- HRuiz (Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.414 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.419 €/l
- Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l
- Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l
- El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l
- Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l
- Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l
- Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l
- Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l
- Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l
- E.S. La Milana Agla (Priego de Córdoba) – Carretera A-339 km. 24 – 1.635 €/l
- Shell (Baena) – Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1.639 €/l
Diésel
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.555 €/l
- Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.594 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l
- Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.604 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.619 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.619 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.619 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.629 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para hoy lunes 11 de mayo:
Gasolina 95
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l
- Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l
- Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l
- Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l
- Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.409 €/l
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.409 €/l
Gasolina 98
- ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l
- AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.575 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l
- ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l
- A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l
Diésel
- Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l
- El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l
- Petroprix (Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l
- Minioil (Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l
- ASC Carburantes (Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l
- BP (Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.599 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l
- Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.599 €/l
El mapa en el que encontrar las gasolineras baratas
Ahora ya sabes donde repostar en este inicio de semana, si vives en alguna de estas ciudades andaluzas, pero si quieres hacer otra consulta de otro municipio o ciudad o quieres comprobar como evolucionan los precios, te recomendamos hacer tu consulta en el Geoportal gasolineras, en el que vas ser capaz de filtrar de forma más detallada a tu interés y ver listados como los mostrados o un mapa como el que te dejamos a continuación a modo de ejemplo de Sevilla.