Nuevo castigo del Gobierno a Andalucía: reduce 200 millones de euros la cuantía destinada a la PAC

Carolina España, consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, ha calificado como un «castigo» que el Gobierno de Pedro Sánchez reduzca en casi 200 millones de euros la cuantía destinada a la Política Agraria Común (PAC) desde 2022. En este sentido, España ha expuesto que en el año 2022, el importe de la PAC para Andalucía «fue de 1.434 millones de euros hasta alcanzar en 2025 los 1.277 millones de euros».

La consejera ha destacado que el último pago del último tramo –correspondiente a 2025– de las ayudas directas de la PAC va a beneficiar a 200.000 productores andaluces. El valor de estos pagos asciende a los 147 millones de euros. El trámite realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se corresponde tan solo con el 10% total de estas subvenciones europeas para la campaña de 2025. Estos fondos, sin lugar a duda, ofrecen liquidez a los profesionales del campo y contribuyen a la estabilidad financiera del sector agrario.

Por provincias, la difusión de las cuantías abonadas ha ascendido a algo más de 2,9 millones de euros en Almería; ha rozado los 13 millones de euros en Cádiz y se ha acercado a los 31,5 millones de euros en Córdoba.

Los pagos en Granada han superado los 15 millones de euros, mientras que en Huelva se han acercado a los seis millones de euros. Por su parte, Jaén ha sido la más beneficiada, rozando los 36,3 millones de euros.

Málaga se ha aproximado a 8,5 millones de euros y la capital andaluza, Sevilla, ha rozado los 33,8 millones de euros. Dentro de todas estas cuantías se han incluido ayudas redistributivas, ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad y a la renta de jóvenes agricultores. Además, se han dado subvenciones ligadas a los ecorregímenes de aquellos que van a favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal.

En cuanto a las cuantías destinadas a la agricultura, cabe destacar las que van directas al olivar con dificultades específicas y al cultivo de algodón. Para la ganadería extensiva también se han dado relativas a ovino, caprino y vacuno de carne. Con todo ello, la Junta de Andalucía cumple una vez más y termina de abonar las ayudas directas de la PAC 2025.