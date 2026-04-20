Un hombre admite que estranguló a su mujer y la enterró bajo hormigón en Málaga

Un hombre está acusado de matar a su mujer y mantener enterrado seis meses el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono de Málaga. Los hechos ocurrieron en marzo de 2022 y ahora ha admitido los hechos, además de insistir en que no planeó qué hacer con el cadáver.

«Estaba cegado en que mis hijas no supieran lo que había pasado», ha dicho.

Un jurado popular juzga al acusado, para el que la Fiscalía y la acusación particular, en representación de la hija mayor de edad del matrimonio, solicitan 15 años de prisión. Le acusan de un delito de homicidio, con las agravantes de género y de parentesco. La defensa pide cinco años y que se le apliquen las atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño.

El acusado y la mujer convivían en la vivienda en Málaga donde ocurrieron los hechos junto a las dos hijas en común. El 28 de marzo, tuvo lugar en el domicilio una discusión con «expreso desprecio a su condición de mujer por no atacar sus intenciones de divorcio y vida en libertad», según la Fiscalía.

Admite los hechos

El acusado ha admitido los hechos y ha indicado que en la discusión sobre el estado en el que estaba la relación, actuó en un «arrebato». «Perdí el control», ha dicho. Asimismo, insiste en que todo ocurrió «muy rápido». «Me nublé», ha añadido.

Aunque ha admitido los hechos, el hombre niega que planeara cómo deshacerse del cuerpo y ha dicho que en ese momento «solo pensaba en mis hijas».

Según las acusaciones, el procesado supuestamente introdujo el cadáver cubierto por plástico en un bidón y lo llevó en una carretilla a su furgón y después hasta su nave industrial. Allí excavó el suelo de hormigón y enterró el cuerpo de la mujer, que lo cubrió con hormigón.