El Ministerio del Interior pretende cerrar el puesto principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería)

El futuro de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería) vuelve a situarse en el centro de la polémica. La asociación profesional JUCIL ha reclamado este jueves al Ministerio del Interior que dé marcha atrás en su decisión de cerrar el puesto principal de la Guardia Civil en el municipio almeriense y permita que el cuerpo comparta competencias con la Policía Nacional, cuya implantación está prevista para finales de año.

La organización considera que la desaparición de la Guardia Civil en una localidad de más de 115.000 habitantes y con elevados índices de criminalidad supondría un «grave error operativo». En lugar de sustituir un cuerpo por otro, JUCIL apuesta por un modelo de competencias compartidas, recordando que esta fórmula ya funciona en 25 municipios andaluces.

La controversia se produce después de que la propia Guardia Civil confirmara la reorganización del despliegue en Roquetas de Mar, lo que implicará la reubicación de alrededor de 180 agentes destinados actualmente en el municipio hacia otras unidades de la provincia de Almería, una vez que la Policía Nacional asuma las competencias de seguridad ciudadana.

JUCIL denuncia que este proceso supone el «desmantelamiento» del puesto principal de Roquetas y critica que los agentes hayan vivido durante meses una situación de incertidumbre sin recibir información oficial suficiente sobre su futuro profesional. La asociación sostiene que retirar a la Guardia Civil de una de las localidades con mayor crecimiento demográfico de Andalucía puede afectar negativamente tanto a la seguridad ciudadana como a la eficacia de los dispositivos policiales.

Además, la organización recuerda que el puesto principal de Roquetas tramita cada año miles de diligencias y detenciones, unas cifras que, a su juicio, evidencian la importancia operativa de mantener la presenta del Instituto Armado en el municipio junto a la Policía Nacional.

La postura de JUCIL coincide plenamente con la defendida en los últimos días por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien ha pedido al Gobierno que permita la convivencia de ambos cuerpos de seguridad en la ciudad. También las asociaciones profesionales de la Guardia Civil mantienen convocada una concentración para el próximo 13 de julio con el objetivo de exigir que se paralice el cierre del cuartel y se abra un proceso de diálogo sobre el futuro modelo policial en el municipio andaluz.