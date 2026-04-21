La Feria de Sevilla en el punto de mira: la Guardia Civil detecta infracciones en la comida y encauta el pescado

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detectado, antes del alumbrado de la Feria de Sevilla, las primeras infracciones en materia alimentaria en la comida y la bebida que está siendo introducida en el recinto ferial. Los agentes comenzaron unos controles que han acabado destapando incumplimientos en una partida de pescado y una remesa de patatas fritas y ensaladas.

Los efectivos tienen la labor de comprobar el origen, la trazabilidad y el etiquetado de los productos alimenticios y la bebida, así como el cumplimiento de la cadena de frío, para garantizar que los alimentos que se sirven en las casetas cumplen toda la normativa.

«La inmensa mayoría cumple la normativa, pero siempre hay algún caso puntual en el que hay que incautar el producto», ha asegurado el subteniente. A pesar de ello, ha reconocido que «hay una mayor concienciación» y que se detectan «pocas infracciones» entre la gente.

Feria de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se celebra del martes 21 al domingo 26 de abril, cuando tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales. Tendrá un total de mil casetas repartidas por el Real, calles de albero, además de un ir y venir de gente desde el mediodía hasta la madrugada. Más del 90% son privadas y pertenecen a familias, empresas o grupos de amigos. También habrá cerca de 400 actividades para todos los públicos. En concreto, habrá 56 cacharritos infantiles y otros 61 aparatos mecánicos para adultos.

La portada de la feria, creada por el arquitecto italiano Davide Gambini, de este año se inspira en una combinación representativa de elementos arquitectónicos históricos de la ciudad, como son el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con detalles ornamentales del Cenador de Carlos V, ubicado en el Real Alcázar de Sevilla.