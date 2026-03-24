El famoso panadero de Sevilla, Domi Vélez convierte su ‘Bollycao’ en torrija de Semana Santa: hay colas para probarlas

Se acerca la Semana Santa y si bien ya contamos las horas, seguro que alguna que otra torrija te habrás comido ya o estés pensando en cocinarlas. El dulce típico de estos días nunca puede faltar, pero al margen de su receta tradicional, actualmente cuenta con varias versiones que en algunos casos resultan sorprendentes. Hace poco ya os hablamos de un obrador de Sevilla en el que podemos encontrar actualmente una tarta de queso que suma además el sabor de las torrijas, pero en la misma comunidad andaluza tenemos al famoso Domi Vélez que desde su bakery, nos propone la versión más increíble: el domicao, su famosa versión del bollycao, ahora convertido en torrija.

El trabajo de Domi Vélez nunca pasa desapercibido, no sólo por su trayectoria, sino por esa forma tan personal de entender el pan y todo lo que lo rodea. Y ahora vuelve a ser noticia por su propuesta para esta Semana Santa que ha conseguido algo difícil: llamar la atención en un momento en el que parece que ya está todo inventado. Porque sí, las torrijas siguen siendo protagonistas, pero cada vez cuesta más sorprender. Sin embargo, en este caso ha bastado con una idea sencilla, pero bien ejecutada, para que se formen colas en sus tiendas ya que nadie quiere dejar de probar su ‘domicao’ ahora como torrija.

Domi Vélez convierte su ‘Bollycao’ en torrija de Semana Santa

Hablar del ‘domicao’ es hablar de uno de los productos más reconocibles de Domi Vélez. Una especie de reinterpretación del clásico bollo relleno de chocolate, pero llevado a otro nivel. Está elaborado con brioche de masa madre y combina chocolate, avellana y vainilla, lo que ya de por sí lo convierte en una pieza bastante diferente a lo habitual.

Lo interesante es que, en lugar de crear una torrija desde cero, el panadero ha decidido partir de ese producto. Es decir, adaptar su propio ‘Bollycao’ artesanal al formato de torrija. El resultado no es una versión más, sino una mezcla de conceptos que encaja sorprendentemente bien con la temporada. No es casualidad. Domi Vélez lleva años trabajando esa idea de unir tradición y vanguardia, algo que forma parte de su identidad como panadero. De hecho, fue reconocido como Mejor Panadero del Mundo en 2021, un título que refleja precisamente esa capacidad para innovar sin perder de vista el origen.

Cómo son las ‘domirrijas’, la novedad que está arrasando

En redes sociales, Domi Vélez las llama ‘domirrijas’ ya que por lo visto es el nombre con el que se han empezado a conocer cuando tan sólo eran un proyecto que por fin ha visto la luz. Según explicó el propio Vélez en su cuenta de Instagram, su intención era alejarse de las torrijas más habituales, sin renunciar a su esencia.

El punto de partida es el brioche del ‘domicao’, que luego se transforma siguiendo el proceso propio de la torrija. El resultado mantiene esa jugosidad característica, pero con un perfil de sabor más complejo, donde el chocolate, la avellana y la vainilla tienen un papel protagonista. No busca sustituir a la torrija tradicional, sino ofrecer una alternativa. Y eso, en un contexto donde conviven recetas clásicas con versiones cada vez más creativas, tiene bastante sentido.

Dónde comprar las torrijas de Domi Vélez y cuánto cuestan

Las ‘domirrijas’ ya están disponibles desde hace días en varios puntos de Andalucía. En concreto, se pueden encontrar en las tiendas que Domi Vélez tiene en Sevilla (centro, Nervión y Triana), además de en Dos Hermanas, Lebrija y Cádiz. En cuanto al precio, aunque puede variar ligeramente, se espera que esté en una línea similar al del ‘domicao’ original, que ronda los 1,95 euros por unidad. Esto las sitúa en un rango bastante accesible, teniendo en cuenta el tipo de producto y el trabajo artesanal que hay detrás.

Un panadero que mezcla historia y creatividad

Detrás de todo esto está la figura de Domi Vélez, un panadero que ha sabido construir una identidad propia dentro del sector. Su trayectoria está muy ligada a Lebrija, donde la familia Vélez echó raíces en los años noventa, aunque la tradición panadera viene de mucho antes.

Lo que ha hecho diferente su propuesta es esa forma de entender el oficio. No se limita a reproducir recetas, sino que busca reinterpretarlas. Combina técnicas tradicionales con ideas más actuales, siempre con un enfoque artesanal y evitando el uso de aditivos o elementos artificiales. En su obrador, el pan no es sólo un producto básico, sino el punto de partida para crear nuevas experiencias. Esa filosofía es la que ha llevado a desarrollar piezas como el ‘domicao’ y, ahora, su versión en torrija.

En definitiva, lo que está ocurriendo con estas torrijas no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en la que los dulces de siempre se reinventan sin desaparecer. Las recetas clásicas siguen teniendo su espacio, pero conviven con propuestas que buscan sorprender. En ese equilibrio está la clave. Ni todo tiene que ser innovación constante ni todo debe quedarse igual. Y en medio de ese punto, surgen ideas como la de Domi Vélez, que consiguen captar la atención sin romper del todo con lo conocido.