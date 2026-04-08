Asociación de Víctimas Adamuz se manifestará frente al Congreso el 15 de abril: «Que no se olvide lo que pasó»

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz realizará una concentración frente al Congreso de los Diputados en Madrid el próximo 15 de abril, tal como estaba previsto, después de que el pasado martes el Ministerio del Interior aprobara su solicitud.

Así lo ha confirmado el presidente de la asociación, Mario Samper, quien se reunió el martes 7 de abril en la capital española con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Este encuentro se produjo tras el envío de una carta por parte de la asociación hace apenas un mes, dado que «tras dos meses, este señor no ha hablado con nosotros, ni una disculpa ni una explicación ni nada», señaló Samper el lunes.

Con esta cita, comienza una semana de reuniones con otras instituciones relacionadas con el accidente ferroviario del 18 de enero, con el objetivo de transmitir diversas consideraciones y de que «se conozca la verdad y se haga justicia».

En cuanto a la concentración frente al Congreso, será la segunda acción organizada por la asociación desde su fundación en febrero, después de la manifestación por las calles de Huelva del pasado 20 de marzo, en la que participaron más de 5.000 personas, según datos de la Policía Nacional.

Mientras solicitaban el permiso para la manifestación en Huelva, la asociación ya había previsto la de Madrid, con el fin de que pudieran asistir afectados de otras provincias que no pudieron acudir a la concentración en la capital onubense.

Según ha explicado Samper, este tipo de iniciativas surgen con el propósito de que «no se olvide lo que pasó, que se conozca la verdad», así como para reivindicar «la seguridad ferroviaria».

Por otro lado, también se han programado reuniones el miércoles 8, por videoconferencia, con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril, y el jueves 9 con un directivo de Iryo, dado que uno de los dos vagones implicados pertenece a la compañía italiana.

A este directivo, la asociación desea transmitirle «la gestión que ha realizado con las víctimas», así como «algunas quejas o sugerencias», mientras que de la Agencia Europea buscan conocer «cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)» y «su grado de fiscalización sobre los mismos y en qué manera se va a producir ese control».

El trágico accidente dejó más de un centenar de heridos y 46 fallecidos, afectando de manera especial a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural de La Palma del Condado, falleció días después del siniestro, el 30 de enero, tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.