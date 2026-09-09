Brutal noche de violencia en Mallorca: detenido tras fracturar el cráneo a un joven que intentó defender a una mujer

Una noche de violencia en Cala d’Or (Santanyí-Mallorca) terminó con un joven de 22 años gravemente herido después de intentar intervenir para impedir que una mujer fuera increpada y agredida. La Guardia Civil ha detenido a un chico de 20 años por su presunta implicación en los hechos y procedió a la imputación de un segundo individuo, de 22 años.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado mes de agosto en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno de Cala d’Or, en el municipio mallorquín de Santanyí. Según ha informado la Guardia Civil en Baleares, la situación comenzó cuando la víctima observó cómo un hombre estaba increpando y molestando a una mujer.

La situación fue aumentando de tensión hasta que, presuntamente, el hombre llegó a golpear a la mujer en el rostro. Al ver lo que estaba ocurriendo, el joven de 22 años decidió intervenir e intentar mediar para poner fin a la agresión. Sin embargo, su intervención habría provocado una violenta reacción. Según la investigación, el sospechoso comenzó a propinar puñetazos al joven que había tratado de defender a la mujer.

La situación se volvió todavía más grave cuando apareció un segundo hombre que, presuntamente, llevaba consigo una botella de cristal. Este individuo habría golpeado con ella al joven en la frente, provocándole una fractura en el cráneo. El impacto dejó a la víctima tendida en el suelo y sangrando abundantemente. Según la información facilitada por la Guardia Civil, la violencia no habría cesado de inmediato pese a que el joven se encontraba ya en el suelo.

Finalmente, la llegada de los agentes de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios permitió atender al herido y poner fin al violento episodio. Los presuntos responsables abandonaron el lugar y se dieron a la fuga tras la agresión, pero la investigación permitió posteriormente localizarlos e identificarlos.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil ha detenido a uno de los implicados, un hombre de 20 años, como supuesto autor de un delito de lesiones graves. El segundo implicado, de 22 años, ha quedado investigado por un presunto delito de lesiones leves, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

El caso ha causado especial impacto por la secuencia de los acontecimientos: un joven que intentó intervenir para defender a una mujer terminó con una grave lesión en la cabeza después de recibir, presuntamente, un golpe con una botella de cristal. El suceso tuvo lugar en una zona vinculada al ocio nocturno de Cala d’Or, uno de los principales núcleos turísticos del municipio de Santanyí.

La investigación policial trata ahora de esclarecer todos los detalles del enfrentamiento y determinar la responsabilidad concreta de cada uno de los implicados. La actuación de la Guardia Civil ha permitido identificar a los dos hombres que, según la investigación, estarían relacionados con la agresión.

La escena dejó una imagen especialmente grave: un joven de 22 años herido en el suelo, con una fractura craneal y sangrando de forma abundante, después de haber intervenido ante una situación de violencia contra una mujer.

La investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido aquella noche en Cala d’Or, Santanyí, y determinar cómo se desarrolló exactamente la agresión que acabó con un joven gravemente herido y dos personas investigadas por la Guardia Civil.