Azcón sale en defensa Ayuso y señala a Montero: «Habla de datos fiscales filtrados a los medios»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el acoso político y mediático que está siendo víctima tras las informaciones filtradas sobre su pareja sobre un presunto fraude fiscal. Azcón se ha pronunciado sobre el asunto este miércoles, cuando ha sido preguntando en rueda de prensa por su opinión la respecto.

«Me ha extrañado muchísimo que la ministra de Hacienda comente antes de que se cuente por los medios de comunicación determinadas noticias», ha expresado el barón del PP aragonés.

Azcón con ello hacía referencia a las declaraciones a los medios de María Jesús Montero en las que dijo «me parece muy grave que, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación que tuvo este país».

«Lo que yo vi ayer es que la ministra de Hacienda por la tarde, habló de noticias que había leído por los medios de comunicación que era mentira, porque no lo habían publicado los medios de comunicación si no que esas noticias se publicaron en los medios de comunicación entrada la noche», ha señalado, ya que la ministra pronunció esas declaraciones a las 17:20 horas, y los medios no publicaron nada hasta las 21:00 horas, siendo el primero eldiario.es.

Azcón ha expresado su preocupación al respecto: «La ministra de Hacienda ya sabía lo que iban a publicar los medios de comunicación. Me preocupa extraordinariamente que la ministra sepa los datos fiscales que posiblemente se filtraran a medios de comunicación posteriormente».

Azcón se refería a los datos filtrados sobre Alberto González Amador, actual pareja de Ayuso, que los medios publicaron donde se hacía referencia que cobró 2 millones de euros en comisiones por un trabajo como intermediario entre empresas privadas, sin que en la percepción de esa cantidad interviniese de forma directa el ministerio de Sanidad.

Este pasado martes, la Fiscalía Provincial de Madrid anunció la presentación de una denuncia contra González Amador, por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a Hacienda, durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y por un delito de falsedad de documento mercantil. Dos presuntos delitos en los que no solo está Alberto González Amador, administrador único de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L, sino también cuatro personas más.

Cabe además incidir que en este periodo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no mantenía con González todavía ninguna relación.

Algo en lo que también ha reparado Azcón, señalando precisamente el acoso que ha recibido las personas más cercanas al círculo de Ayuso en estos años, sin que la Justicia los haya condenado más allá de los juicios mediáticos por parte de los satélites de izquierda.

“Han acusado a su padre, a su familia, a su hermano, y ahora acusan a una persona que no era su pareja cuando le imputaron los delitos que le están imputando”, ha reflexionado. «Imagino que no le pidió la declaración de la renta, antes de empezar su relación con él, ni le hizo una auditoria», ha ironizado Azcón sobre Ayuso hacia su pareja.

La propia Isabel Díaz Ayuso manifestó ayer que «primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de las acusaciones sobre una empresa que quebró por otras cuestiones, algo que él afrontó sin deber nada a nadie; después fue mi hermano, luego mi madre, mis primos», añadiendo que «ahora le tocaba al novio».

Azcón, Ayuso, su pareja y las casualidades

«La Justicia seguirá su camino», ha sostenido Azcón, «hará su trabajo». Si bien, el popular también ha insinuado que estas informaciones no son casualidades. «No creo en las casualidades», ha mantenido. «No creo que sea una casualidad que la ministra de Hacienda conozca los datos fiscales antes que lo publiquen los medios de comunicación», ha expresado.

«Creo que hay una dirección directa», ha señalado haciendo referencia al escándalo de corrupción que señala al Gobierno de Sánchez. «En un caso extraordinariamente preocupante como es el caso de las mascarillas del PSOE, del caso Ábalos, Koldo, Sánchez, es evidente, que hay una parte muy importante en la que el Gobierno tiene algo que ver en este debate».

La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 12, 2024

La propia Ayuso apuntó este martes, que se trataba de un ataque contra ella que se «estaba intentando hacer desde la Moncloa». Hay que señalar al respecto, que la fiscal jefe del departamento que ha impulsado la demanda contra la actual pareja de Ayuso, es Pilar Rodríguez, quien fuera la directora general de Justicia con el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2009.

Un hecho que ha sido señalado por la propia Díaz Ayuso en sus redes sociales. De hecho, su asesor Miguel Ángel Rodríguez ha publicado un comentario en la red social X, defendiendo a Ayuso y sosteniendo esta tesis.

Resumen de esta locura de Sánchez: el gobierno Sánchez acusa a la pareja de Ayuso de contratar con el gobierno Sánchez… Están desesperados — MÁR (@marodriguezb) March 12, 2024

Pero no solo ha sido el PP quien ha salido en defensa de Ayuso. Además varios inspectores de Hacienda y un ex presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha tildado de «persecución con intencionalidad política» la denuncia de la Fiscalía de Madrid.