Es la única playa del mundo con dos orillas: está en España y parece el Caribe

Está en España esta playa del mundo que tiene dos orillas, aunque parece el Caribe la tienes mucho más cerca de lo que imaginas. Este mes de agosto es el de las vacaciones por excelencia y quizás nada nos hará más bien que un tipo de elemento que nos acompañará en estos días. Un viaje cerca de la playa es algo que puede darte más de una alegría, pero si no solo tienes una playa, sino que hay dos delante de ti, las consecuencias pueden ser terribles.

Es el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en cómo podemos afrontarlo, sin duda alguna, son tiempos de cambios que pueden acabar generando la necesidad de visitar un lugar de España que es una auténtica maravilla. Pocas veces podremos descubrir un punto con dos orillas, dos playas que parecen sacadas de una imagen obtenida en medio del Caribe. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que son fundamentales y que realmente pueden acabar siendo las que marcarán el antes y el después. Ha llegado el momento de descubrir un extra de buenas sensaciones de la mano de este tipo de viajes.

Está en España y parece el Caribe

España es un destino de vacaciones al que optan muchas personas y no es casualidad. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que nos espera. Sin duda alguna, tenemos mucho por delante, por lo que tocará empezar a pensar en lo que nos está esperando en lo que realmente tenemos en este momento.

Nuestro país es un lugar de vacaciones para lo que debemos estar preparados. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de actuaciones que son las que van a marcar la diferencia. Estos días de sol y playa pueden acabar siendo los que marcará todo lo que nos está esperando en unas jornadas en las que tenemos mucho por delante.

Ahorrar un poco, quedándonos en casa, es algo que debemos empezar a hacer. Pero también habrá llegado ese momento en el que debemos empezar a crear un extra de buenas sensaciones de la mano de un viaje que te llevará al Caribe, sin necesidad de sacar el pasaporte, está en España y es una auténtica maravilla con una playa única en el mundo.

Es la única playa con dos orillas

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Nos desplazamos a nuestro propio Caribe, ponemos rumbo hacia la playa de Sotavento, quédate con el nombre porque te puede dar unas jornadas espectaculares con una serie de elementos que van de la mano. La isla de Fuerteventura es el lugar en el que tenemos este elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia.

Sin duda alguna afrontamos una situación que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. Ante una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar generando un antes y un después. Las islas Canarias son el lugar en el que puedes empezar a imaginarte en un Caribe que está mucho más lejos.

Te ahorrarás un buen dinero en un avión que te quedará más cerca de lo que imaginas. Con ese dinero de menos en el avión, además del tiempo que te vas a ahorrar puedes estar preparado para afrontar unos días de lo más divertidos en una playa que tiene una singularidad que la hace única.

Según la guía de Fuertevetura: «Extendiéndose como un pequeño pedazo del paraíso en la tierra, la playa de Sotavento se encuentra envuelta por inmensas dunas bañadas por aguas calmadas, cristalinas e inalterables, en las que es necesario avanzar varios metros hasta encontrar un espacio profundo. Al tratarse de una de las playas más extensas de Costa Calma, la playa de Sotavento es el espacio ideal para aquellos que buscan un entorno tranquilo y sin multitudes en el que disfrutar de la naturaleza.

Son muchos los que eligen la playa de Sotavento gracias a sus fuertes vientos que la convierten en el espacio ideal para practicar algunos deportes náuticos como el windsurf, el surf y la vela. Cada año tiene lugar en la playa la celebración del Campeonato Mundial de Kitesurf entre otros muchos. Lejos de lo que pudiera parecer, a pesar de los fuertes vientos, la playa de Sotavento resulta perfecta para visitarla con niños, ya que, al igual que ocurre con su vecina la playa de Risco del Paso, cuenta con una superficie de arena muy extensa y el agua cubre muy poco en la zona la orilla».

Siguiendo con la misma explicación: «Además de una de las playas más fotografiadas de la isla, Sotavento es una de las playas más populares de Fuerteventura gracias a su belleza salvaje perfectamente combinada con una pequeña oferta de servicios que resulta más que suficiente. En medio de su quietud y su aspecto virgen, la playa cuenta con un pequeño chiringuito y una escuela de surf, además de un pequeño aparcamiento que hace más cómodo el acceso. Al igual que ocurre con la mayoría de las playas de Fuerteventura, la forma más cómoda de llegar a la playa de Sotavento es en coche, a través de un camino sin asfaltar que ofrece fácil acceso».