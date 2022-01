Una vez más Netflix ha acudido al rescate de un proyecto olvidado en el que pocos creen. La compañía de streaming ya salvó del olvido, por ejemplo a La casa de papel cuando a Atresmedia no le funcionó o la serie Cobra Kai que emitía Youtube. Después del salvavidas audiovisual que parece ser la plataforma de “la gran N”, muchos de estos productos han crecido exponencialmente hacia un éxito en el que solo ellos confiaban. Ahora, el servicio bajo demanda acaba de rescatar un proyecto que lleva muchos años pasando de mano en mano, sin llegar a realizarse. Hablamos del live action de Master of the Universe, el cual ya tiene su He-Man de carne y hueso: Kyle Allen.

A Allen lo hemos visto recientemente interpretando a uno de los miembros de la banda de los Jets en la nueva West Side history de Steven Spielberg. Al californiano también lo hemos visto en series como The Path o American Horror Story y en la película romántica que produjo el año pasado Amazon Prime, El mapa de las pequeñas cosas perfectas.

He-Man es un príncipe con la fuerza de un superhéroe que debe recuperar su reino, derrotando al malvado Skeletor. En España su historia es conocida por todos gracias a la serie He-Man y los amos del Universo, emitida en los 80. Una oportunidad perfecta para que Kyle Allen dé el salto como protagonista en una cinta que atraerá todas las miradas.

El olvidado proyecto llevaba años en las manos de Sony Pictures, quien había especulado con la posibilidad de que Noah Centineo fuese el musculoso príncipe que obtiene sus poderes del Castillo de Grayskull. Aaron Nee y Adam Nee (Band of robbers) dirigen la película, mientras que David Callaham (Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos) se encargará de escribir el guion.

Todavía desconocemos a los demás miembros del reparto o su fecha de estreno, ya que por los retrasos habituales de la pandemia se esperaba que el proyecto aterrizase en marzo de 2021. Master of the Universe se encuentra en una fase muy temprana de su preproducción y a los hermanos Nee todavía le pueda un largo periodo promocional de su última cinta, The lost city, que se estrenará el 25 de marzo del 2022.