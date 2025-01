Tienes 2 días para verla: es historia del cine y está a punto de abandonar Netflix

Las plataformas de streaming forman ya parte de nuestro ecosistema de entretenimiento, haciéndonos vivir una de las épocas más prolíficas en cuanto a la cantidad de estrenos semanales se refiere. Paralelamente, en unos años, donde cada vez parece más complicado que los proyectos terminen siendo rentables en las salas de cine. Pero, sin entrar en la viralidad de esos títulos que se convierten en tiempo récord en reclamos para los terminales, si algo nos ha demostrado la historia del cine es que existen películas perennes a las que el paso del tiempo no parece debilitar. Y precisamente esa es la recomendación que este fin de semana queremos destacar. Entre otras cosas, porque en pocas horas terminará desapareciendo del catálogo de Netflix.

Sí, no esperéis en este artículo una sorpresa mayúscula con la revelación del filme. Pues la cinta que la «Gran N roja» borrará de su contenido es una conocida por todos: Titanic. Puede que los cinéfilos más puristas no la tengan en un buen lugar, debido tal vez a la atención desmedida que recibió por parte de la Academia, pero este drama romántico basado en los hechos reales de la tragedia del barco más conocido del celuloide-y seguramente del mundo-representa, una de las historias populares que mejor han trascendido y permeado en la cultura popular. Por ello, casi 30 años después de su estreno, todavía a día de hoy sigue siendo ese largometraje que los espectadores replican cuando se les pide nombrar cuál es la primera película que se les pasa por la cabeza. Ahora, desgraciadamente los suscriptores de Netflix ya no tendrán la posibilidad de acceder al naufragio que marcó la carrera comercial del director James Cameron. El Titanic del realizador canadiense dejará de estar dentro de la oferta de la empresa californiana desde el próximo 14 de enero. No obstante, al ser un tótem tan reconocible dentro del celuloide, dicha despedida no quiere decir que ya no vayamos a tener una marca de vídeo bajo demanda que la oferte entre su abanico de propuestas. Titanic seguirá existiendo dentro de Movistar +, Max y Disney +.

Pura historia del cine

Desde que se convirtiese en un negocio vinculado al campo del audiovisual, el séptimo arte siempre ha tenido figuras representativas e historias míticas de conocimiento popular. Por eso, todos conocemos referencias de la talla de Ben-Hur, El padrino o West Side Story. Aunque, ninguna de ellas ha podido alcanzar en la historia del cine, el equilibrio perfecto entre crítica, público y premios del que Titanic presumió en 1997.

Actualmente, Titanic todavía ocupa el puesto número cuatro en la lista de películas más taquilleras de la historia. Por delante, sólo encontramos las dos entregas de Avatar y Vengadores: Endgame. Sin embargo, seguir en el Top 5 tras 28 años, dice mucho de las cifras descabelladas que hizo la ambiciosa historia de la 20th Century Fox. Con un presupuesto de 200 millones de dólares, la recaudación fue de 2.264 millones de dólares en el box office internacional, marcando unas cifras que, teniendo en cuenta la inflación, son una auténtica barbaridad. De hecho, para encontrar otro triunfo «parecido» dentro del cine del siglo XX, debemos bajar en la lista hasta el puesto 37, donde encontramos a Parque Jurásico (1993), otra película que es historia del cine mainstream.

En lo académico, nada que decir. Titanic comparte el honor con Ben-Hur (1959) y El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) de ser las únicas tres películas que han logrado 11 estatuillas doradas en los Oscar. Una 70ª edición donde las máximas competidoras fueron L.A. Confidential y El indomable Will Hunting. Dentro del terreno interpretativo, nadie de su reparto terminó obteniendo el reconocimiento de la alfombra roja, pero sin duda marcó un antes y un después para sus dos protagonistas. Primero para Kate Winslet y luego para Leonardo DiCaprio, quien vería rápidamente que ese estilo de producciones no iban a ser las que le terminarían impulsándole como la leyenda actual del celuloide que representa. Billy Zane, Kathy Bates, Frances Ficher, Gloria Stuart y Bill Paxton.

¿De qué trata ‘Titanic’?

Si por alguna extraña razón que desconocemos todavía no sabes cuál es el planteamiento del Titanic, nosotros no somos nosotros quién para no recordarlo: «Jack (DiCaprio) es un joven artista que en una partida de cartas termina ganando un pasaje a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. A bordo, conoce a Rose (Winslet), una joven de una buena familia venida a menos que va a entrar en un matrimonio de conveniencia con Cal, un millonario engreído al que sólo le interesa el prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose terminan enamorándose a pesar de las diferencias de clase que los separan y el acuerdo nupcial de ella. Mientras tanto, la lujosa embarcación se aproxima hacia un inmenso iceberg.