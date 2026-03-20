Rosa Benito contra Rocío Carrasco: «Si Rocío Jurado siguiera viva no tendría ovarios para hacer lo que ha hecho»
La cuñada de Rocío Jurado se enfrenta a su sobrina
Rosa Benito ha roto su silencio en ¡De viernes! !para desenmascarar “a todos los que han hecho tanto daño” y ha hablado por primera vez de los temas que han surgido en los últimos años en torno a la familia Mohedano: la vuelta de Rocío Flores a la televisión; qué ha provocado su distanciamiento con su sobrina Rocío Carrasco; y qué motivos hay tras su ruptura total con Amador Mohedano, hermano de la difunta cantante Rocío Jurado. .
Rosa Benito reniega de ‘Sálvame’
«Estoy harta de vivir del pasado y no quiero seguir viviendo del pasado. Quiero pasar página, ha dicho Rosa Benito después de ver un vídeo recopilatorio de cómo descubrió televisivamente (cuando trabajaba en Sálvame) que su marido le había sido infiel en multitud de oportunidades.
Rosa Benito se sienta en el plató de ¡DeViernes! para hablar de «todas las personas que le hicieron daño»: Cuenta cómo se siente ahora mismo.
— De Viernes (@deviernestv) March 20, 2026
«Me quité el anillo de bodas porque trabajaba en un programa de otra cadena y había que manipular»,, ha dicho Benito en directo. Dato: el «programa de otra cadena» era Sálvame, también en Telecinco, espacio en el que ella participó durante años y del que luego renegó. El momento al que se refiere es cuando fundió, ante las cámaras, su alianza de boda.
Rosa Benito habla de Rocío Carrasco
«Yo de este tema no voy a hablar. Es muy doloroso. Solo puedo decir que yo, como madre, nunca hubiera puesto a mis hijos a los pies de los caballos», ha dicho la invitada cuando le han recordado la relación con su sobrina, Rocío Carrasco, quien hizo un documental en Telecinco denunciando los malos tratos recibidos por su exmarido, Antonio David Flores, y su propia hija, Rocío Flores.
Posiblemente este era el tema más interesante a tratar en la entrevista en ¡De viernes! ya que Benito siempre ha estado del lado de Antonio David Flores y en contra de su sobrina. Sin embargo, Rosa ha respondido con evasivas y sin dar explicaciones concretas a pesar de las preguntas de los colaboradores.
Benito solo ha dicho que «no vio el documental» de su sobrina y que no entiende el odio que les tiene cuando, de pequeña, adoraba a sus tíos. «Se contradice un montón de veces», ha dicho Rosa sobre Rocío Carrasco.
Bveito ha dicho que su sobrina «no habría tenido ovarios» de haber vivido su madre. También ha confesado que Carrasco «sigue enamorada de Antonio David Flores» porque «no ha pasado página».