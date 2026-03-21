Primer tráiler de ‘Wild Horse Nine’: ¿la nueva apuesta de Martin McDonagh para los Oscar 2027?

Martin McDonagh quiere volver a la alfombra roja el próximo 2027 y el nuevo tráiler de su último proyecto lo demuestra con creces. Wild Horse Nine es la siguiente aventura fílmica del cineasta británico que tras casi un lustro, vuelve con una cinta de espías capitaneado por Sam Rockwell, John Malkovich y Steve Buscemi. ¿Conseguirá por fin el Oscar al mejor director o a la mejor película? Distribuida por Searchlight, tendremos que esperar hasta finales de año (fecha fantástica para cualquier trabajo postulante a la temporada de premios) para saber si su visión dramática cargada de humor negro se postula otra vez positivamente en el circuito de logros académicos.

McDonagh ha estado nominado en siete ocasiones a la estatuilla dorada y, aunque posee una victoria en la categoría al mejor cortometraje de ficción por Six Shooter, fracasó en la disputa del resto de consideraciones relevantes. Perdió el Oscar al mejor original de Escondidos en Brujas contra Dustin Lance Black por Mi nombre es Harvey Milk y no logró la victoria en la sección de mejor película en 2018 por Tres anuncios en las afueras ni en 2023 por Almas en pena de Inisherin. Para más inri, aquellas producciones tampoco lograron alzarse con el triunfo en ni el campo del guion ni en el caso de la segunda, dentro de la validación de la mejor dirección. A través de un guion escrito nuevamente por él mismo, Wild Horse Nine será su siguiente oportunidad para obtener la aprobación final de la Academia.

Tráiler de ‘Wild Horse Nine’

Según la información proporcionada por Searchlight, la sinopsis oficial de Wild Horse Nine es la siguiente: «Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA, Chris (Malkovich) y Lee (Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Buscemi). Entre las emblemáticas estatuas de la isla, y mientras los veteranos compañeros lidian con sus oscuros pasados y conspiraciones actuales, el nuevo vínculo que Chris forja con dos estudiantes rebeldes amenaza con trastocar el viaje de todos en este remoto paraíso».

WILD HORSE NINE, a film by Martin McDonagh. Starring John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girólamo, Ailín Salas, with Tom Waits, and Parker Posey. In theaters this fall. #WildHorseNine pic.twitter.com/Ogu1dcip2D — Searchlight Pictures (@searchlightpics) March 19, 2026

En el elenco también encontramos a Mariana Di Girolamo (El Jockey), Ailin Salas (La mirada invisible), Tom Waits (Father Mother Sister Brother) y Parkey Posey (Irrational Man), entre otros.

El adelanto revela toda una serie de situaciones cómicas de la pareja de agentes el país extranjero a través de diálogos cargados de ironía e improperios incorrectos. La misión pondrá a prueba la lealtad y la confianza de estos dos compañeros bajo el convulso escenario político del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina.

Tres anuncios a las afueras y Almas en pena de Inisherin consiguieron 7 y 9 nominaciones al Oscar respectivamente. ¿Conseguirá este nuevo proyecto una incidencia similar? Sin ser a priori, una cinta tan llamativa, podría volver a acumular cierto prestigio en las categorías interpretativas de Malkovich y Rockwell. Este último precisamente, ya se llevó la estatuilla al mejor actor de reparto gracias a su papel de Jason Dixon en la película liderada por Frances McDormand.

¿Cuándo se estrena en cines?

Wild Horse Nine se estrenará en los cines estadounidenses el próximo 6 de noviembre. Por el momento, todavía no tiene una estrena fijada para las salas españolas.