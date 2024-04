Nuevo tráiler de ‘Deadpool y Lobezno’: dos antihéroes condenados a entenderse

Como rezaba el anterior adelanto, el mercenario bocazas es el elegido para salvar el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tanto a nivel narrativo como en la realidad, pues la credibilidad del género está por los suelos tras varios fracasos de la taquilla. De hecho, Deadpool y Lobezno es una de las dos únicas películas que el estudio tiene pensado estrenar este año (la otra es Armor Wars, originalmente planteada como serie). No es de extrañar que las expectativas estén por las nubes, teniendo en cuenta seguramente, que la vuelta de Hugh Jackman como Lobezno va a ser el mayor éxito económico del año en las salas. Ahora, para amenizar la espera, la compañía propiedad de Disney acaba de compartir el nuevo tráiler de la que es la tercera parte del antihéroe encarnado por Reynolds.

Lo primero que llama la atención del segundo adelanto oficial es que por fin podemos ver en acción al actor australiano como el superhéroe canadiense y, ni mas ni menos que con su traje amarillo original, nunca antes visto en la gran pantalla. Jackman se despidió oficialmente del personaje en Logan (2017), pero no pudo decirle que no a su amigo Reynolds cuando este, le pidió estar en el salto de ambos roles al mundo comandado por el productor ejecutivo Kevin Feige. Por supuesto, el primer encuentro de la dupla, no podía ser amistoso y ni siquiera las bromas de Wade Wilson parecen poder apaciguar, la mala leche del guerrero del adamantium.

Segundo tráiler de ‘Deadpool y Lobezno’

Como ya hemos mencionado, el segundo acercamiento a la secuela se centra en Lobezno, brindándonos un contexto adicional sobre cómo lo encontrará el protagonista. Esta versión del personaje creado por Len Wein al parecer, decepcionó a su mundo, por lo que se convirtió en un marginado. Así que será Deadpool quien deba convencerlo, reclutándole para la misión más importante y recurrente del género: salvar el mundo. Y claro, entre la mala leche de uno y los chascarrillos del otro, terminan acuchillando y mutilándose . Lo que viene a ser una pelea sin fin, pues los dos poseen un factor de curación que repara cualquier daño en su cuerpo.

PEC. Disfruta del nuevo tráiler oficial de #DeadpoolYLobezno de Marvel Studios. Jueves 25 de julio solo en cines. pic.twitter.com/QlGhJDuBLg — Marvel España (@MarvelSpain) April 22, 2024

Aparte de esta aparición estelar, también entra en acción la villana titular del filme, Cassandra Nova. No sabemos las intenciones de la antagonista a la que da vida Emma Corrin, pero el portal mágico circular, característico de los poderes del mundo del Doctor Strange, nos lleva a pensar que esta será una carrera trepidante por distintas versiones del multiverso, donde Deadpool y Lobezno forzosamente tendrán que colaborar. El tráiler nos trae múltiples referencias visuales, entre ellas el casco gigante de Ant-Man.

Un reparto gigantesco y muchas sorpresas

Reynolds, Jackman y Corrin no son los únicos grandes nombres que trae el reparto de Deadpool y Lobezno. La cinta dirigida por Shawn Levy tendrá el regreso de viejos conocidos para la franquicia del mercenario, como el interés amoroso de este interpretado por Morena Baccarin. Leslie Uggams, Stefan Kapicic, Roy Delaney, Shori Kutsuna y Brianna Hildebrand recuperan sus papeles. Matthew Macfadyen (Succesion) es otra de novedades del elenco que se estrenan en el género, al que regresan Aaron Stanfordy Jennifer Garner. El primero recupera su papel de Piros de X-Men 2 y X-Men: La decisión final y la segunda volviendo como Elektra, el interés romántico del Daredevil de Ben Affleck.

Más allá de las imágenes filtradas del set de rodaje, todavía quedarán muchas sorpresas y cameos que ver en la película. No obstante, hasta el momento no se han confirmado de forma oficial. Aunque han surgido varios rumores, como que la versión Hulk de Edward Norton combatiría con Lobezno. Lo que parece seguro es por palabras de su director, que Deadpool y Lobezno homenajeará a todas las producciones que la Fox hizo de Marvel y entre medias, romperá varias veces la cuarta pared para, como se aprecia en la última escena del tráiler, meterse con el liderazgo de Feige. La vuelta del rol más bromista de la compañía no podía no tener estas bromas satíricas sobre el propio género del cine de superhéroes, al igual que no podía faltar aquí temas tan comerciales y pegadizos como el ‘Like a Prayer’ de Madonna.

¿Cuándo se estrenará?

Esta es la tercera colaboración de Levy con Reynolds, tras rodar juntos Free Guy y El proyecto Adam. Mientras que con Jackman ya colaboró en Acero puro. Las anteriores entregas de la franquicia estuvieron dirigidas por Tim Miller y David Leitch, quien estrena el próximo fin de semana El especialista. Se espera que esta Deadpool 3 traiga de vuelta a los mutantes al mundo narrativo titular, el cual necesita que las grandes propiedades intelectuales de la compañía recuperen el interés perdido por parte de los fans marvelitas.