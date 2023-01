El biopic de Amy Whinehouse ‘Back to Black’ ya dando forma a su reparto

Es un biopic que se ha estado gestando desde su prematuro fallecimiento, pero por fin, parece que Back to black llevará la vida de Amy Whinehouse a la gran pantalla. Una historia que comenzó a coger forma desde que la semana pasada viésemos la primera imagen de la actriz Marisa Abela como la diva del soul. Ahora, el nuevo elenco con Jack O’Conell, Eddie Marsan y Lesley Manville está sumando grandes nombres para retratar el tormentoso recorrido de la artista por la depresión y el uso de las drogas.

Justamente, Back to black se centrará en el momento de explosión en la carrera de Whinehouse, cuando temas como “Rehab” o el propio “Back to Black” arrasaron en la industria de la música. Su segundo álbum, le valió hasta cinco premios Grammy en un recorrido musical en el que llegó a vender más de 30 millones de discos en todo el mundo. La británica falleció desgraciadamente hace 12 años, pero todavía a día de hoy, sigue encontrándose entre los artistas más reproducidos en múltiples plataformas. Las expectativas de cara a los futuros premios son bastante altas por dos razones principales. La primera porque a los Académicos parece encantarles el género biográfico y sus intérpretes suelen estar siempre en todas las listas futuribles para ser premiados. La segunda tiene que ver con que no es la primera vez que se ahonda cinematográficamente en la vida de la estrella de la música. En 2015 se estrenó el elogiado documental Amy, el cual se llevó el Oscar en su categoría de premios.

¿Quién es quién en ‘Back to Black’?

Como todo biopic que se precie, el reparto es uno de los factores más representativos a la hora de que una adaptación llegue a buen puerto. Sabemos que O’Conell interpretará a Blake Fielder-Civil, el esposo de Amy Whinehouse de 2007 a 2009. La pareja tuvo una relación intermitente y bastante problemática, debido al abuso de las drogas, el alcohol y la violencia. El actor es conocido por su papel en Invencible y por algunas de las mejores películas británicas de la última década como son Convicto y ’71.

Marsan interpretará al padre de la londinense, el cual tiene un papel clave a la hora de entender el declive de Amy. Por último, Manville, quien ha estado nominada al Oscar por El hilo invisible, será la abuela de la protagonista. A Marisa Abela la conocemos por papeles como She is Love pero sin duda, Back to Black podría ser el trampolín de su carrera.