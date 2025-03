Las últimas notificaciones antes de dormir, un hábito que nos roba el sueño

Es cierto que los dispositivos electrónicos nos facilitan nuestro a día. Sin embargo, no saber cortar en el momento clave puede tener consecuencias negativas para el descanso. Esto es lo que atestigua un reciente estudio realizado para Kindle ha revelado que los españoles están constantemente revisando las notificaciones de sus dispositivos electrónicos antes de dormir. Esta conducta está afectando negativamente su capacidad para relajarse y conciliar el sueño y con ello, se crea un círculo vicioso que no hace más que el sueño se siga acumulando y no se descanse.

Las notificaciones que no descansan

El 35% de los españoles recibe notificaciones hasta las 23:25, justo antes de acostarse. Además, los españoles revisan sus dispositivos hasta 58 veces por hora en busca de nuevas notificaciones. Esto da como resultado en que el 90% se sienta estresado por la noche debido a las constantes interrupciones. Incluso, el 80% admite quedarse dormido más tarde de lo previsto por revisar sus dispositivos en la cama, aún sabiendo que no se trata de notificaciones importantes.

Impacto en el bienestar

El Dr. Mark Williams, neurocientífico, explica que las notificaciones constantes mantienen al cerebro en un estado de alerta permanente, lo que dificulta la relajación. «Cada vez que nuestra atención se desvía por una notificación, tarda de 60 a 90 segundos en volver a enfocarse en la tarea original», señala el experto. Algo que tiene un efecto muy negativo no solo a la hora de conciliar el sueño, sino en el momento de realizar otras actividades, como trabajo.

Recomendaciones para desconectar

El Dr. Williams aconseja apagar dispositivos al menos una hora antes de dormir y limitar el uso de aparatos con notificaciones en el dormitorio. También sugiere evitar sustancias como la cafeína, nicotina y alcohol antes de ir a la cama, ya que afectan a la capacidad de relajarse antes de ir a dormir. Además, recomienda escribir en un diario para ralentizar la mente y promover la relajación. Finalmente, sugiere leer en un dispositivo sin notificaciones, como un Kindle, para mejorar la calidad del sueño. Ese ratito de lectura puede ser el vehículo que ayude a que dormir sea algo a lo que se va directo.

Este estudio subraya la importancia de establecer límites en el uso de la tecnología para mejorar la calidad del sueño y el bienestar general. La celebración del Día Mundial de la Desconexión que será mañana 7 de marzo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestros hábitos digitales y adoptar prácticas más saludables. Las notificaciones antes de dormir pueden estar lastrando tu descanso.