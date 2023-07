Shazam se vuelve ahora más versátil y fácil de usar

Esta aplicación fue una revolución cuando se puso a disposición de los usuarios. Si no lo sabes, Shazam permite reconocer cualquier canción que esté sonando y darte el título y el autor. Para ello, basta con acercar tu dispositivo móvil a la fuente de sonido para que se haga la magia. Pero la última actualización dShazam incorpora una función mucho más útil todavía.

Shazam ahora hace esto

Uno de los problemas con los que se encontraban los usuarios era tratar de reconocer una canción que estaba sonando en el mismo dispositivo en el que tenemos instalado Shazam. Había que hacer auténticos malabares para que la aplicación conseguir esa dando más información. El más habitual, utilizar otro teléfono con el que grabamos esa canción, y así emplear aquel en el que tenemos Shazam para poder descubrirla.

Siri embargo, ahora ha cambiado, si estás reproduciendo una canción en YouTube, en Instagram o TikTok, bastarás que pongas esa aplicación en segundo plano y abras Shazam. Será tocar el botón azul y volver a la aplicación que estabas utilizando para reproducir música. Así es mucho más sencillo poder descubrir canciones sin tener que recurrir a otro tipo de trucos.

Además, esto es más fácil todavía para los usuarios de iPhone, ya que el sistema operativo tiene incluido el botón de Shazam en el propio Centro de Control. Por tanto, solamente basta con deslizar el dedo para que esta aplicación comienza funcionar.

Recuerda que para beneficiarte de todas estas ventajas, deberás tener actualizada la aplicación. La versión 15.36 es la que contiene esta mejora, por lo que visita tu Google Play Store si tienes un Android o bien, la App Store si tienes un iPhone para poder descargar esa versión. Si todavía no eres usuario de esta aplicación, aquí tienes el enlace de descarga para Android, no incluimos el de iPhone ya que se incorpora de manera nativa en el propio sistema operativo.

Shazam es capaz, incluso de reconocer canciones de las cuales no tienes la fuente, pero si que la recuerdas. Si eres lo suficientemente preciso y el silbido es algo que no se te da mal, la aplicación puede reconocer una canción que interpretes tú mismo, aunque hay que decir que es realmente difícil. Shazam, también conocida como «aplicación cazacanciones» no, solo te ayuda a tener el título y el autor de algún tema que te guste, sino que es una excelente aplicación para pasar un buen rato y ponerla a prueba. Por supuesto, no solamente funciona con canciones, sino con obras del género clásico..