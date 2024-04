La curiosa web que te dice cuántas personas viven en un lugar

Internet no deja de proporcionarnos sorpresas, y uno de mis últimos descubrimientos ha sido el de una web que te dice cuántas son las personas que viven en un lugar, independientemente de la zona del mundo de la que se trate. Una herramienta de gran valor para aquellas personas curiosas, y con la que te aseguro que vas a pasar momentos bastante entretenidos.

¿Cuántas personas viven en un lugar?

Es tan sencillo como echar un vistazo a esta web. Aunque está en inglés, no tiene ningún tipo de complicación, ya que es muy intuitiva. Su funcionamiento es bastante simple. Se te presenta un mapa del mundo y podrás moverte a la zona que desees. Para facilitarlo, puedes ir acercando el mapa o alejándolo según tus necesidades.

Una vez que lo hayas hecho y tengas localizado el punto exacto, haz una pulsación para fijar ese lugar. En la parte de arriba del mapa encontrarás un deslizador con el cual vas a abrir un círculo. De esta manera, podrás seleccionar el área que más te interese, partiendo de un mínimo de 3 km y llegando a un máximo de 100 kms.

Obviamente, a medida que vas aumentando el área, verás como la población va creciendo. La ventaja de este mapa es que no da la gente que vive en una ciudad en concreta, sino en un área. Por tanto, se trata de una serie de datos muchos más precisos, ya que tiene en cuenta a las personas que no viven en núcleos urbanos. Es necesario resaltar que el número de personas que arroja no es el presente, sino la estimación para 2025.

Con ello, podemos calcular la población de áreas metropolitanas de nuestro país o incluso, comprobar si la España Vaciada sigue su curso imparable. Sorprende mucho irse, moviendo por todo el territorio para comprobar que hay lugares en España, como el norte de la provincia de Zamora, y sur de León en los que la población es realmente baja.

Pero lo sorprendente no acaba aquí, si nos desplazamos algo más abajo veremos que esta página nos proporciona cuántas paradas de autobús y de tren hay en el área que hemos seleccionado, pudiendo conocer cuántas nos vamos a encontrar a medida que vamos ampliando el círculo. Una información bastante curiosa y que muestra la funcionalidad de esta web gratuita.

Por tanto, si deseas ampliar tus conocimientos de demografía, no lo dudes, esta web es un excelente recurso que tienes a tu disposición y con el que puedes conocer cuáles son las áreas con mayor y menor población del mundo. Si deseas sorprenderte, Viaja a la zona metropolitana de Tokio, o bien, a las estepas de Siberia.