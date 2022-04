La Semana Santa ya ha comenzado y muchos desfiles de la parte occidental de nuestro país han tenido que ser suspendidos debido a la lluvia. Una de las mejores aplicaciones de tiempo meteorológico es esta de la cual te vamos a hablar en continuación. Ventusky es una imprescindible en tu teléfono móvil, ya que se caracteriza por presentar una información contrastada y que suele tener un alto índice de acierto. Descubre cómo es Ventusky y cómo puedes utilizarla para conocer el pronóstico del tiempo en esta Semana Santa.

Así es Ventusky

Esta aplicación toma sus datos de varios modelos meteorológicos, ofreciendo un pronóstico por horas que suele ser bastante ajustado. Se encuentra muy alejada de lo que son aplicaciones del tiempo tradicionales, ya que geolocaliza tu posición y tienes la posibilidad de ver tanto precipitaciones, velocidad del viento o temperatura, entre muchas otras, representadas en un mapa. Pero consultar el tiempo en cualquier lugar del mundo también es posible, muy útil por si ha de realizar algún tipo de desplazamiento.

La aplicación muestra la previsión del tiempo a 14 días vista en cualquier lugar del mundo. Ya sabemos que se trata de una predicción a largo plazo que va lógicamente variando, sin embargo, es de bastante fiabilidad cuando hablamos de una predicción a pocos días vista. En la aplicación puedes ir moviendo un curso y ver cómo se da la evolución del tiempo cada tres horas. De esta manera, podrás realizar tus planes con mucha mayor precisión. Ventusky tiene un alto grado de fiabilidad.

Gracias a la aplicación es posible saber el estado del mar y la altura de las olas, la presión del aire, la nubosidad, incluso puedes ver imágenes de satélite casi en tiempo real. La calidad del aire también está representada en la aplicación. Probablemente nos encontramos ante la aplicación de tiempo meteorológico más completa que puedes descargar.

Ventusky es muy completa, y esto tiene traslación en su precio. No se trata de una aplicación gratuita, sin embargo, los 3,99 € que tiene de precio quedan automáticamente amortizados porque es la aplicación de referencia a la hora de consultar el tiempo. Si no deseas descargarla, puedes poner la dirección web en el navegador de tu teléfono móvil y consultar de la misma manera cualquier tipo de detalle, pero tal y como hemos avanzado, la aplicación merece muchísimo la pena y se trata de un gasto de esos de los que no duele. Puedes descargarla tanto en iOS como Android. No lo dudes, la experiencia de uso es totalmente amigable, es una de las aplicaciones con las que has de contar en tu dispositivo para cualquier ocasión, y la Semana Santa de este 2022 puede ser una de ellas.