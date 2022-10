Adiós al Spotify que conocemos: llegan nuevas tarifas y otros importantes cambios

Spotify es el servicio de reproducción de música por excelencia. Nacido en el año 2006, se enfrenta ahora a un cambio importante que puede variar por completo en la manera en que escuchamos música. Tiene sobre la mesa un plan con el cual podrás escuchar tus temas favoritos con una calidad máxima. Así es como se ha sabido el plan que tiene Spotify para que disfrutes al máximo de la mejor música.

Los planes de Spotify

Aunque la mayoría de nosotros podemos sentirnos satisfechos con la calidad que ofrece Spotify, hay que decir que no es la máxima de una plataforma en streaming. Por ejemplo, Tidal, ofrece calidad CD, al igual que Apple Music. Spotify estuve planteando esta posibilidad incluso en enero de este año, pero finalmente no se materializó. Sin embargo, un usuario de la red social Reddit ha dado la voz de alerta sobre los planes de la compañía.

Este usuario quería cancelar suscripción premium, y para su sorpresa y la de todos, recibió una encuesta por parte de Spotify en la que se le preguntaba si estaría interesado en contratar en un futuro un servicio denominado Platinum, que ofrece música con máxima calidad y con un precio de 19,99 € al mes. Además de esta mejora en la calidad, la propuesta de Spotify pasa por lo siguiente:

Ajuste de auriculares.

Información de audio.

Biblioteca y listas de reproducción Pro.

Podcasts exclusivos con anuncios.

Sonido de estudio.

Con este detalle, Spotify ya está dando una pincelada de lo que podría ser una alternativa más a los planes que ofrece.

Todavía no tienen nada concretado, por lo que no se sabe si este proyecto será una realidad. Pero no cabe duda de que hay un gran grupo de usuarios dispuestos a pagar más por escuchar música sin ningún tipo de pérdida. Para aprovechar esta funcionalidad, siempre hay que contar con buenos auriculares o altavoces que ofrezcan la mejor calidad de audio.

Por otro lado, este plan de Spotify permitiría ponerse al nivel de Apple Music o de Amazon Music Unlimited, que ofrecen música con la mejor calidad posible. La música sin pérdidas es una realidad para muchas plataformas, y no cabe duda de que si Spotify quiere seguir manteniendo su primera posición, debe plantearse al menos ofrecerla.

Escuchar música en streaming ha sido uno de los grandes cambios provocados por la facilidad de conexión a Internet en cualquier lugar, la bajada progresiva de precios de las colecciones de datos y la libertad de poder escuchar música en cualquier lugar.