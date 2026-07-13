Siete personas heridas, dos de ellas graves, tras un accidente de tráfico entre tres vehículos en Alcorcón

Siete personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras sufrir un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 11, en el término municipal de Alcorcón, en sentido salida de Madrid. El siniestro ha obligado a movilizar un importante dispositivo de emergencias durante las primeras horas de la mañana.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el aviso del accidente se recibió a las 05:55 horas. Tras la llamada, el centro coordinador activó de inmediato a los Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y a los sanitarios del SUMMA 112 para atender a las víctimas y asegurar la zona del siniestro.

Los bomberos han llevado a cabo labores de limpieza y acondicionamiento de la calzada para restablecer la seguridad en la vía, mientras que los equipos médicos han atendido a los siete afectados y organizaron su traslado a distintos centros hospitalarios en función de la gravedad de las lesiones.

El herido más grave es un hombre de 42 años que presenta múltiples fracturas y que, durante la asistencia sanitaria, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los facultativos del SUMMA 112 iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que se prolongaron durante varios minutos y consiguieron revertir la parada. Una vez estabilizado, fue evacuado con pronóstico grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

La segunda víctima con heridas de gravedad es un joven de 18 años, que presentaba diversos traumatismos como consecuencia del impacto. Tras ser atendido en el lugar del accidente, fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos, donde permanece ingresado para recibir tratamiento especializado.

Los otros cinco ocupantes implicados en el accidente sufrieron lesiones de carácter leve y fueron evacuados al Hospital Universitario Fundación Alcorcón para ser sometidos a evaluación médica y permanecer en observación.

Por el momento se desconocen las causas que provocaron la colisión entre los tres vehículos. Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo el siniestro.