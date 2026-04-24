Una fuga de metanol obliga a confinar en un radio de 200 metros en Montmeló (Barcelona)

Una fuga de metanol en una empresa ha obligado a confinar a todas las personas que se encuentren en un radio de 200 metros. Así lo ha informado Protección Civil de la Generalitat. La empresa en cuestión es Ecomotion de Montmeló, en Barcelona.

Debido a esta fuga, se ha puesto en alerta el plan Plaseqcat, para emergencias químicas. Los servicios de emergencia están en el lugar de los hechos.

Protección Civil advierte que las personas que se encuentren fuera del radio de confinamiento obligatorio, pero noten molestias también deben confinarse. Piden cerrar puertas, ventanas y sistemas de climatización y que, en caso de emergencia, se llame al 112.

Sin heridos por la fuga de metanol

Los Bombers de la Generalitat han activado un total de 11 dotaciones para trabajar en la fuga de metanol ocurrida en Barcelona. Según indican, están trabajando con dos furgones de riesgo químico, el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT) y la Unitat de Suport Logístic (GROS).

Informan que se han hecho trabajos de control de la fuga y evaluación del riesgo junto con efectivos de la Policía Local. «Por seguridad» han establecido este radio de confinamiento de 200 metros.

Qué es el metanol

El metanol, conocido como alcohol de madera, es un alcohol incoloro, inflamable y tóxico para el ser humano. Se usa principalmente como disolvente, combustible, anticongelante y para producir químicos como el formaldehído.

Es venenoso si se inhala, se bebe o se absorbe por la piel. En caso de intoxicación, entre los síntomas se destaca una disminución del nivel de conciencia, falta de coordinación, vómitos, dolor abdominal y un olor específico en la respiración. La disminución de la visión puede comenzar recién a las 12 horas después de la exposición.