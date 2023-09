Multa Te va a salir muy caro: este es la desorbitada multa que te puede caer si colocas una mirilla digital en tu casa

Colocar una mirilla digital en tu casa puede salirte muy caro, aunque quieras proteger tu casa, la multa será realmente desorbitada. Los tiempos están cambiando, ante la amenaza cada vez más elevada de enfrentarse a un tipo de ocupación o robo que nos puede afectar de lleno, nada mejor que buscar soluciones ingeniosas, pero dentro de la legalidad. Ponerse una mirilla digital puede controlar todo lo que pasa en nuestra casa, pero quizás se acabe convirtiendo en un problema, al enfrentarnos a una cuantiosa multa.

Queremos mantener nuestra casa y familia de la mejor de las formas posibles, lejos de cualquier persona que llegue y pueda hacerles cualquier daño. Por lo que una mirilla digital supone una forma de controlar en primera persona todo lo que pasa en la puerta de nuestra casa con ciertos matices.

No se puede grabar a todo el mundo, hay una ley, la de protección de datos, que tiene mucho qué decir ante este tipo de elementos electrónicos. La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) se ha encontrado con casos de mirillas de este tipo que han acabado con multas que pueden llegar hasta los 300 euros.

El artículo 22 de la ley de protección de datos ya afirma que está estrictamente prohibido utilizar estos sistemas para llevar a cabo vigilancia en áreas no autorizadas por la instalación, como espacios privados de terceros o áreas públicas sin una justificación válida y adecuadamente respaldada. Por lo que sin que los vecinos no estén de acuerdo o sea una medida consensuada esta práctica no podrá ponerse en funcionamiento.

Colocar esta mirilla digital para ver quién entra en nuestra casa o quien lo intenta, es pues una falta grave que atenta a la intimidad de los vecinos y que ha podido acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Por lo que antes de poner ningún dispositivo, se debe consultar con los vecinos.

Es preferible avisar y tener su autorización, algo que nos evitará una multa que puede llegar a los 300 euros. Un dinero que nos podemos evitar si hacemos las cosas bien desde un principio. Coloca una mirilla, pero de acuerdo con todos los vecinos que aparecerán en sus grabaciones.