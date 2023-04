Si hablamos de Camilo Sesto es imposible hablar de su hijo y heredero universal: Camilo Blanes, más conocido como Camilín. El joven se hizo con una gran fortuna después de la muerte del cantante, pero no la ha sabido aprovechar. Su sueño era seguir los pasos de Sesto. De hecho empezó a grabar un disco y tenía pensado mudarse a México un tiempo para centrarse en su carrera musical, pero no ha sido así. Su vida está muy desordenada, aunque lo más grave es que no se deja ayudar.

Lourdes Ornelas, madre del joven, ha intentado que le den una incapacidad, pero no puede. Asegura que la única persona que está dispuesta a colaborar es la novia de Camilín. Entre las dos no han conseguido nada y la situación cada vez es más preocupante. ¿Lo último? Camilo Blanes se está vistiendo de mujer y publicando unas extrañas fotos en su Instagram. En una de las imágenes posa con peluca y sin dientes. Tiene la dentadura completamente desgastada.

Sus imágenes más preocupantes

Camilo no está bien. Las fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram han hecho saltar todas las alarmas. Posa con peluca y en un aspecto muy llamativo, está muy deteriorado para lo joven que es. Las cámaras del programa ‘Socialité’ le han captado en una actitud extraña. Sale de casa con su ya inseparable peluca y en ropa interior. Ha puesto un cartel en la puerta de su vivienda que no ha dejado indiferente a nadie. Recordemos que heredó esta mansión de su padre.

En el cartel que ha colgado en su casa pone exactamente: “Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son. Este lugar no es una casa de culto y menos un lugar de recreaciones. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí”. Cada dato que sale a la luz es más preocupante que el anterior. ¿Dónde está el límite?

El origen del problema

Camilo Blanes tiene problemas, nadie lo puede negar. Su madre intentó distraer la atención, pero ha terminado reconociendo los rumores: Camilín necesita ayuda urgente. Un testigo piensa que su situación empeoró con la muerte de su padre, aunque los conflictos vienen de lejos. “Sus problemas no surgen a raíz de la muerte de su padre. Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Tiene problemas desde que era un chaval”, aseguran.

Camilo Blanes no deja de publicar fotos

La polémica crece por momentos. Camilín se ha dado cuenta de que sus fotos están causando revuelo y lo único que se le ha ocurrido es seguir publicando imágenes extrañas. Nadie sabe muy bien el motivo y él no quiere hablar del tema. Solo comparte fotos con textos muy breves y enigmáticos. Cada vez son menos los que pueden entrar en su casa. Confía únicamente en sus amigos cercanos. Lourdes no forma parte de este grupo. Tiene información de su hijo, pero sesgada. No sabe decir qué está pasando