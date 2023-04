Camilo Blanes no deja de acaparar la primera plana mediática desde los últimos días. Sus continuas y extrañas publicaciones en su cuenta de Instagram ya hicieron saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Tal y como se puede apreciar en las instantáneas el hijo de Camilo Sesto parece no atravesar un buen momento de su vida. Sin embargo, permanece ajeno a todo lo que se está diciendo de él en los últimos días.

Hace tan solo unas horas, Camilo ha compartido una serie de fotografías que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas. En una de ellas aparece sonriendo a la cámara, pero no solo eso, sino que se puede apreciar como su dentadura ha sufrido un notable deterioro. También ha llamado la atención que en las imágenes se ha colocado una peluca de corte midi.

Lejos de quedarse ahí, en otra de las estampas se aprecia cómo tiene la mirada perdida mientras luce una camiseta de rayas blancas y azules, un pañuelo gris y un gorro de paja. A su lado, también aparece su mascota, un gato de color negro. Los usuarios de la mencionada red social no han dudado en arropar a Camilo Blanes enviándole mensajes de cariño.

Fue el pasado domingo, 23 de abril cuando la actitud de Camilo Blanes no pasó desapercibida. Y eso no es todo porque en los últimos tiempos ha tenido que hacer frente a situaciones difíciles en lo que a su salud respecta. De hecho, ha sufrido varios revés que fueron desde su ingreso en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en Majadahonda, a causa de una grave neumonía en noviembre de 2021 hasta otro complicado capítulo de su vida por el que tuvo que que ser trasladado en helicóptero al hospital para volver a ser hospitalizado.

Hace unas semanas, su madre, Lourdes Ornelas, se mostró confiada, llegando a decir que Blanes se encontraba bien. Nada más lejos de la realidad. Fue durante el pasado fin de semana cuando en el programa Fiesta sacó a la luz que Ornelas había colocado en la puerta de la vivienda de su hijo un cartel en el que pedía que dejaran de acudir a la casa personas que influyen de manera negativa en su hijo.

Según contó la propia Lourdes Ornelas en una llamada en directo con el periodista Aurelio Manzano, su hijo no está bien y está muy preocupada por él. «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», explicó Ornelas, que aseguró que es imposible comunicarse con él. «Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho», sentenció, preocupada.