Ni suplementos ni dietas milagro: el secreto de Teresa para vivir 112 años está en sus comidas

Teresa Fernández Casado, con 112 años (y que el 29 de julio soplará un año más), es la mujer más longeva de España. Vive en Zambroncinos del Páramo (León), donde mantiene una rutina diaria en la misma casa donde nació en 1913, en una zona donde la tranquilidad reina.

Aunque para muchos el secreto esté en la tranquilidad, ella apunta a otro lado: una copa de vino cada día. “La tomo en todas las comidas”, asegura. Y hasta en ocasiones especiales, un brindis con un chupito de hierbas rodeada de su familia. Y es que estamos hablando de una familia de récord, ya que su hijo Ángel, de 93 años, es el de mayor edad que aún tiene su madre.

Teresa tuvo un total de nueve hijos, de los cuales seis siguen vivos, y otro que tiene 92, además de once nietos, nueve biznietos y hasta dos tataranietos. Hace dos años estuvo ingresada en el hospital y una de las cosas que más llamó la atención a los médicos fue que no encontraron su historia clínica.

Según el INE, han identificado hasta 19.491 personas de cien años o más en su último registro, de las que 15.000 son mujeres y 2.323 viven en Castilla y León. En cuanto al ranking de personas de mayor edad en España, detrás de Teresa se encuentran la catalana Carme Noguera (111) y el extremeño Jesús Redondo, de 110 años.

Beneficios del vino en la comida

El secreto, según ha confirmado, es el vino. Esta bebida tiene muchas ventajas, como la mejora de la salud cardiovascular, al ayudar a elevar el colesterol bueno; tiene una acción antioxidante, protegiendo a las células; favorece a la digestión, en un contexto de dieta mediterránea, estimulando los jugos gástricos; y mejora la función cognitiva, reduciendo el riesgo de deterioro por la edad.

Además, el vino de color normalmente tiene menos calorías y, si se consume con moderación, tiene beneficios en el corazón. Aun así, es importante que el consumo sea moderado, ya que el alcohol es perjudicial y no hay una cantidad que sea segura. La recomendación es de hasta una copa al día para mujeres y dos para hombres como máximo; pero las personas con enfermedades hepáticas o tipos de cáncer tienen que evitarlo por completo.