Lo enseña todo: así es como ha vivido Georgina Rodríguez el Ramadán

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo nunca olvidarán lo que pasó con su último hijo. La creadora de contenido tiene muy presente la pérdida de su bebé, pero considera que la única opción que le queda es continuar caminando. De esta forma, ha decidido centrarse en su trabajo. Es modelo, tiene varias empresas y disfruta de una popularidad que ha cruzado fronteras. Su faceta de influencer cada vez está más desarrollada y recientemente ha compartido su experiencia personal con el Ramadán. Recordemos que el futbolista terminó su relación laboral con el club donde estaba ejerciendo y se mudó con su familia a Arabia Saudí.

Georgina tiene claro que uno de sus objetivos vitales es hacer feliz a Cristiano Ronaldo, por eso le sigue fielmente y en ningún momento le puso problemas para empezar de cero en Riad. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta el mal momento que ha superado la pareja. El deportista y la modelo tuvieron que despedirse de su hijo y publicaron la noticia en Instagram a través de un duro comunicado: «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza».

Georgina en seguida se dio cuenta de que el resto de sus hijos se merecía que fuera feliz, así que dio lo mejor de ella y poco a poco va amoldándose a la situación. En la actualidad lleva más de un año afincada en Arabia Saudí. Se rodea de personas muy importantes, ha conocido a gente muy influyente y vive en la mejor zona de la capital. Todo esto lo muestra en su cuenta de Instagram, la misma plataforma que ha utilizado para explicar cómo vive el Ramadán, una tradición esencial en el país donde está.

Georgina Rodríguez y su experiencia con el Ramadán

La novia de Cristiano Ronaldo insiste en que es muy respetuosa. Es cierto que tiene detrás una legión de seguidores muy influyentes, pero también hay mucha gente que no aprueba su comportamiento y debe tener bastante cuidado a la hora de relacionarse. Por eso ha recalcado en infinidad de ocasiones que para ella lo único importante es que la gente sea libre y actúe siguiendo sus propias convicciones, sin que nadie esté condicionado por agentes externos.

Georgina continúa trabajando en Arabia Saudí y en los últimos días ha protagonizado una sesión de fotos. El inconveniente es que la ciudad se rige por el Ramadán, así que se ha visto obligada a comer a las 00:45 y con total naturalidad lo ha compartido a través de sus redes sociales. A esas horas le ha apetecido ingerir distintos alimentos: pollo, vegetales y pasta. Después de esta publicación, concretamente cinco horas más tarde, ha compartido una nueva foto para que sus seguidores supieran la hora a la que había terminado la sesión.

Con este tipo de gestos, Gio, como le llama su entorno más cercano, quiere demostrar que no depende de Cristiano Ronaldo a la hora de generar ingresos. Tanto es así que cuando le dio una entrevista a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ aseguró que le había regalado a su novio un coche de lujo valorado en más de 150.000 euros.

Georgina Rodríguez desmiente los rumores

Son muchos los que han acusado a Georgina de estar motivada por intereses mediáticos y económicos, pero lo único que está demostrado es que nunca ha hablado de su vida privada a cambio de dinero. Todo lo contrario. Las fotografías que ha publicado durante el Ramadán son solo un ejemplo que demuestra cuáles son sus verdaderos objetivos. Lo que quiere realmente es que el público le conozca en su versión más cercana, por eso ha guardado silencio cuando ha recibido ciertos ataques y se limita a compartir contenido con aquellos seguidores que saben valorar el esfuerzo que está haciendo.

«Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie… pero lo peor es que toda esa información es mentira», declaró durante una charla con la revista ‘Elle’. Aprovecho esta ocasión para desmentir que estuviera en crisis con Ronaldo.

Georgina entiende que haya gente que vaya en su contra porque ciertos periodistas se han encargado de crear una imagen que no se corresponde con la realidad. «Reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!», desveló en el medio citado anteriormente. Por eso tiene tanto interés en mostrar su respeto por el Ramadán, la vida que lleva con sus hijos y lo feliz que le hace pasar tiempo con sus amigos.