Ibai Llanos da una cifra que se nos escapa de las manos: es un dineral

Ibai Llanos ha dedicado su vida a las redes sociales y hace un tiempo empezó a obtener resultados. Sabe que su profesión es una carrera de fondo y poco a poco se ha convertido en un rostro fundamental para entender la industria del entretenimiento. Ha firmado grandes contratos, ha representado a marcas importantes y ha creado un contenido que ha cruzado fronteras. Es uno de los streamers más famosos del mundo. Su éxito le ha ayudado a invertir en varios negocios, todos ellos exitosos y bastante rentables, por eso es tan importante lo último que ha pasado.

Durante una charla junto a otros creadores de contenido, como Spursito y los hermanos Buyer, el influencer ha desvelado cuánto dinero tiene en el banco. Se ha negado a dar una cifra exacta para no tener ningún problema con nadie. Lo que sí ha hecho ha sido aclarar el precio que ha pagado por su casa, una mansión equipada con todo lujo de detalles. Antes de profundizar debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: Ibai siempre ha intentado guardar las distancias, de ahí que su sinceridad haya sorprendido tanto.

El precio que ha pagado por su casa

Ibai Llanos trabaja con Gerard Piqué, genera un contenido atractivo y su número de seguidores no deja de crecer. Todo esto se ha reflejado en la salud de sus cuentas bancarias. Hace un tiempo amplió su patrimonio con una formidable mansión y recientemente ha reconocido que cuesta 4 millones de euros. Eso sí, no la ha pagado entera porque considera que no es necesario. También ha explicado que invirtió bastante en hacer una reforma para adaptarla a sus necesidades. «Vino con un mantenimiento un poco flojo y he hecho muchas obras».

Ibai insiste en que lleva un estilo de vida adecuado a los ingresos que recibe. Tanto es así que hace muy poco recibió una oferta para vender Porcinos FC, su equipo en la Kings League «por un millón y medio de euros». Lo sorprendente es que el comprador solo le pedía un 15% de la empresa. Él lo rechazo porque tiene otros negocios en mente.

El juego de Ibai Llanos

«He reunido a unos cuantos streamers para responder preguntas que generalmente no hemos respondido. Tú chutas un penalti. Si lo metes, no respondes. Si fallas, estás obligado a responder de verdad», explicó Ibai cuando presentó ‘Los penaltis de la verdad’, un juego en el que terminó desvelando a cuánto asciende el valor de su vivienda. Poco a poco vamos conociendo más cosas sobre el polémico compañero de Gerard Piqué, a pesar de que todavía quedan muchos aspectos que continúan en la más estricta privacidad

Su relación con Gerard Piqué

Ibai y Gerard Piqué son socios y amigos, por eso muchos estudiaron los movimientos del influencer cuando el empresario catalán terminó con Shakira. Es posible que tuviese información privilegiada, pero en ningún momento ha traicionado a su compañero y siempre que habla de él lo hace en un tono muy positivo.

Tanto es así que le ha utilizado como referente cuando le han preguntado por su patrimonio. En lugar de anunciar un dato concreto ha explicado que tiene menos dinero que Piqué, aunque ha admitido que disfruta de una posición privilegiada.