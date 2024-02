Fue una mítica presentadora de televisión y hace años que no la vemos: así es ahora su vida

La televisión ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Siempre se ha dicho que los famosos ganaron millonadas durante los años 90, pero ahora la industria funciona diferente. Por ejemplo, en Telecinco están apostando por otro tipo de contenidos y ahora han probado suerte con concursos de baile y entretenimiento cuyo objetivo es blanquear la imagen de Mediaset. La estrategia es similar a la que sigue Antena 3, una cadena que siempre se ha caracterizado por firmar contratos muy importantes. ¿Por qué hablamos de todo eso? Porque hay una persona que estuvo muy cerca de este mundo y ahora no tiene nada que ver con el mismo: Yolanda Alzola Agirre.

Yolanda Alzola tiene 54 años y en su momento fue la presentadora de ‘Decogarden’, un programa que registraba datos de audiencia muy interesante. La comunicadora nació en Vizcaya y puede presumir de haber dejado huella en el mundo de la televisión, aunque su objetivo principal no era ni hacerse famosa ni trabajar en los medios. Tanto es así que estudió Bellas Artes y era una gran pintora. Disfrutaba de una destreza que posteriormente pudo aplicar en su programa, pero en un primer momento no tenía planteado entretener al gran público.

En la actualidad Yolanda disfruta de una vida muy distinta. Después de ‘Decogarden’ no ha protagonizado otro proyecto de las mismas características, aunque nadie olvida que ha marcado a toda una generación. Aunque para ella lo más importante es que consiguió continuar con el legado de sus abuelos, quienes eran unos carpinteros muy reconocidos. Todo esto lo mostró durante más de veinte años en el formato que le lanzó a la fama y le convirtió en una auténtica estrella.

El gran cambio que ha experimentado la presentadora

Yolanda Alzola siempre ha estado muy vinculada al bricolaje. Durante una entrevista que dio en ‘Noticias de Gipuzkoa’ reconoció que «desde muy pequeña» ha estado ayudando a sus padres «en el caserío creando, arreglando muebles o cambiando alguna estancia». Afortunadamente tuvo oportunidad de perfeccionar sus técnicas y se especializó en la jardinería y en la decoración, por eso le dieron un puesto en ‘Decogarden’ y estuvo dos décadas en la cresta de la ola mediática.

A día de hoy y Yolanda ha cambiado de prioridades, pero en su momento un golpe de suerte le llevó a convertirse en una presentadora de primera división. Mientras estaba estudiando en la Universidad del País Vasco leyó un anuncio de una empresa que estaba buscando alguien para presentar un programa de decoración. Ella misma ha reconocido que no sabe por qué quiso formar parte de este proceso, pero de alguna forma sintió que tenía que intentarlo. Eso sí, nunca pensó que iba a ser seleccionada.

«Sin muchas más pretensiones fui en tren a Donostia a hacerlo y de paso visité a una de mis grandes amigas», comentó con total naturalidad en el medio citado anteriormente. Su conexión con la cámara fue inmediata, de hecho se empezó a codear con las grandes estrellas. Insiste en que su perfil era muy determinado y no recibía las mismas ofertas que otras presentadoras, pero aún así tuvo su hueco y supo explotarlo al máximo. «Recuerdo que a Mar Saura le daban los anuncios más glamurosos y a mí los spots más caseros, más sencillos».

Su vinculación con Ana Rosa Quintana

Yolanda Alzola tuvo tanto poder mediático que la revista ‘AR’ le contrató para escribir su propia sección. Por cierto es que su agenda estaba plagada de compromisos y tuvo que pedir ayuda profesional para no descuidar sus aspectos familiares. «Tengo a una persona de confianza que me ayuda en casa y luego tengo a mi madre que me ayuda también un montón», respondió cuando le pidieron que explicara cómo repartía su tiempo libre.

«Los abuelos hoy en día son imprescindibles. Y luego gracias a que mi trabajo tampoco me requiere que este los cinco días trabajando; yo generalmente trabajo tres días a la semana, eso sí esos días son muy intensos de grabaciones y bastante lejos de casa. Y tengo a un marido que de verdad está concienciado de que tenemos tres hijos, porque si no, nada».

Sin embargo, su vida cambió en 2020, cuando retiraron el programa para el que estaba trabajando. Ahora únicamente cuenta con un altavoz: sus redes sociales. Tiene un canal de YouTube que intenta seguir la estela de ‘Decocarden’. Esto es lo que pone en su descripción: «Si os gusta la decoración, estáis en el lugar correcto. Todo el contenido del programa Decogarden, presentado por Yolanda Alzola, esta aquí. En este canal encontraréis muchísimo contenido que seguro que os encanta».

Ahora Yolanda está centrada en su familia. Está casada y tiene tres hijos, de hecho su último embarazo coincidió con el éxito de ‘Lo que faltaba’, un programa al que tiene mucho cariño porque considera que en él mostró su mejor versión.