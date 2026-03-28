La directiva Eva Fernández Gómez, distinguida con la medalla de oro en la Noche de Galicia en Madrid

La directiva Eva Fernández Gómez ha sido distinguida con la medalla de oro al mérito en el sector de la comunicación por la Fundación Cultural da Vieira, la gallega Enxebre Orde da Vieira. El galardón ha sido entregado durante la Gran Noche de Galicia en Madrid, el evento anual que celebra esta entidad que fomenta la cultura y los lazos sociales gallegos en la capital de España. Estos galardones, los madrigalegos de ouro, son otorgados a gallegos afincados en Madrid que han destacado por sus trayectorias profesionales.

Eva Fernández Gómez acumula una dilatada experiencia en altos puestos directivos en el ámbito de la comunicación. En los últimos años estuvo al frente de la estrategia informativa de Telefónica, en el cargo de directora general de Comunicación de la multinacional.

La entrega de este galardón ha tenido lugar este sábado, en la gala celebrada en el madrileño hotel Eurostars Suites Mirasierra. Eva Fernández, que ha expresado su agradecimiento y orgullo por esta distinción, no pudo estar presente en la gala al encontrarse fuera de España. El galardón fue recogido por su hermano, Manu Fernández Gómez, responsable de las categorías inferiores del Real Madrid. Ambos son hijos de Manuel Fernández Trigo, histórico gerente del club blanco al que trajo Luis de Carlos y que permaneció en la cúpula de la entidad más de dos décadas tanto con el propio De Carlos como con Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz.

En el mismo acto fueron distinguidos como madrigalegos de ouro Julio Touza Rodríguez, por su destacada trayectoria en el mundo empresarial; Juan Rodríguez Cárcamo, que recogió el galardón en la categoría del mérito jurídico; Julián García Feijóo, por su trayectoria en el campo de la Sanidad; y Francisco Conde López, madrigalego de ouro al mérito en el servicio público.

Como explica en su página web, Enxebre Orde da Vieira «intenta aglutinar una simbología tradicional en el mundo cultural gallego con una mirada hacia la universalidad a través de los caminos que nos conectan con Europa y con el mundo, o lo que es lo mismo, parte de la forma de ser más arraigada en el alma gallega (lo que traducimos por enxebre) para proyectarla hacia la modernidad a través de esos caminos de la cultura».

«La concha de vieira –explica esta entidad– hace referencia a esos caminos de cultura y emigración, pero también a una Galicia marinera que mira al mar, y a una Galicia artesana y gastronómica en la que el placer de la comida es un placer de dioses. Por otra parte, la heráldica gallega suele incluir la vieira en sus blasones».