Atento al cielo este sábado: el asteroide descubierto en 1997 volverá a dejarse ver

El sábado 27 de junio, el asteroide 1997 NC1 pasará cerca de nuestro planeta, pero de forma segura, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA). El asteroide fue descubierto en 1997 y, desde entonces, es constantemente monitorizado por todas las agencias espaciales internacionales.

Pasará a 2,56 millones de kilómetros en su punto de aproximación más cercano. Poniéndolo en contexto, esto equivale a 6.6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, una distancia muy segura en términos astronómicos. Por tanto, resaltan desde la ESA que la probabilidad de impacto es nula. Se estima que el diámetro oscila entre 750 y 1650 m, aunque la cifra exacta sigue siendo objeto de estudio.

El momento de máximo acercamiento del asteroide será el sábado a las 11.14 GMT (13:14 hora de España (12:14 en España peninsular) / 5:14 hora del centro de México). Aunque el fenómeno no sea visible a simple vista, la ESA indica que se podrá observar utilizando telescopios pequeños o incluso prismáticos o binoculares de gran alcance.

🪨Asteroid (152637) 1997 NC1, as monitored by ESA's Planetary Defence team, makes a close approach to Earth this Saturday that could be visible with small telescopes 🔭 https://t.co/npEZkGqHjM pic.twitter.com/duwL9E8Uwn — ESA Operations (@esaoperations) June 24, 2026

Visibilidad

El asteroide será visible durante su fase de aproximación desde el hemisferio norte. Cuando esté más cerca, se podrá seguir casi en todo el mundo (si es de noche y el cielo está despejado), y en el hemisferio sur será visible cuando comience a alejarse.

Solo hay un obstáculo: la luna. Y es que, según Juan Luis Cano, ingeniero aeronáutico y experto en defensa planetaria de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, el brillo de la luna (muy iluminada en estas fechas) podría dificultar la visibilidad del asteroide en el momento exacto de su mayor aproximación. Añadió lo que se afirmó en un comunicado de la ESA: “Una aproximación tan cercana a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años”.

Por tanto, se trata de un evento poco frecuente que los aficionados podrán observar con material medianamente sencillo desde sus casas.