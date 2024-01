Así es Saiko, el cantante español que llegó al número 1 en Spotify

El trap y el reggaeton se unen gracias al talento de Saiko, un artista que llega a ‘El Hormiguero’ dispuesto a revolucionar a los espectadores del mítico programa. Pablo Motos ha demostrado en más de una ocasión que tiene una capacidad extraordinaria para convencer a los famosos del momento. En las últimas horas ha conseguido firmar un contrato con Saiko, quien presentará sus nuevos proyectos en Antena 3. Con solo 21 años, el intérprete ha demostrado tener una gran destreza encima de los escenarios y ahora tendrá oportunidad de acercarse a un público más variado gracias a su presencia en el formato de Atresmedia.

‘El Hormiguero’ es uno de los programas más vistos de la pequeña pantalla, por él han pasado rostros tan cotizados como Will Smith y recientemente contó con la presencia de Sofía Vergara. La estrella internacional ofreció su mejor versión delante de Pablo Motos y juntos registraron un dato de audiencia fantástico. Ahora le toca el turno a Saiko, uno de los famosos más jóvenes que han pasado por la historia del formato. Nació en Granada y enseguida supo que quería dedicarse al mundo del espectáculo, así que dio un paso adelante y decidió probar suerte encima de los escenarios.

El futuro de Saiko es prometedor, pero también debemos tener en cuenta su pasado para comprender en qué momento se encuentra y cuáles son sus aspiraciones. Afortunadamente siempre ha contado con el apoyo de su entorno. Aquellos que le conocen saben que había nacido para deleitar al público con su formidable voz. Su destreza le ha abierto muchas puertas y en la actualidad recibe ofertas muy interesantes.

«Estaba en la mierda»

La sinceridad es la llave que le ha abierto todas las puertas, por eso a Saiko no le tiembla el pulso a la hora de reflexionar sobre su pasado. Dio el paso definitivo con 19 años, después de darse cuenta de que no había nacido para estudiar. Insiste en que tenía otros objetivos y nunca terminó de encontrar su hueco en el instituto, por eso le comunicó a su familia que quería abandonar su formación académica para probar suerte en otros ámbitos. El problema es que no encontró trabajo. Fue ahí cuando empezó un camino muy complicado que afortunadamente ha tenido un buen final

«Estaba en la mierda, no nos vamos a engañar», el artista siempre ha hablado muy claro. Después de alcanzar el puesto 1 en Spotify, dio una entrevista para explicar qué era lo único que no le gustaba de ser tan famoso. Siguiendo sus propias palabras, no se sentía cómodo estando en el centro de la noticia porque tenía que medir todos sus pasos y sentía que no podía cometer ningún error.

«Ahora tengo una presión encima que no me gusta nada. Es complicado aguantarla. Mantenerte bien mentalmente, sin ansiedad. Teniendo en cuenta que no paras por casa, no ves a la familia. Nunca terminas de descansar. Yo estoy una semana en Madrid sin hacer nada, pero no siento que esté descansando. Yo descanso en mi casa».

Ganó un concurso literario

Saiko ha reconocido que nunca prestó demasiada atención en la escuela, pero sentía mucha atracción por el mundo literario. Por ese motivo decidió presentarse a un concurso, concurso que terminó ganando y posicionándose como un escritor en potencia. Este talento lo utilizó para componer sus propias canciones y ahora es un artista muy cotizado, pero ¿qué pretende hacer con el dinero que está ganando?

«Mi objetivo es ganar suficiente para que mis padres no trabajen. Me gustaría comprar un piso y un terreno para construirme una casa. De momento seguiré con mis padres», yo en el diario he citado en líneas anteriores. Ahora tendrá oportunidad de dar más explicaciones sobre estos planes en ‘El Hormiguero’.

El éxito de Pablo Motos

Teniendo en cuenta la habilidad que tiene Pablo Motos para sacar un buen provecho de sus invitados, todo el mundo es consciente de que Saiko abrirá su corazón en Antena 3. Todavía hay muchas cosas que no se saben de él, como por ejemplo cuál es su estado sentimental. El joven prefiere dar la callada por respuesta cuando le hacen ciertas preguntas, prefiere reflexionar únicamente sobre su trayectoria artística. Se siente seguro de lo que hace y no le tiembla el pulso a la hora de reconocer cuáles son sus objetivos.

«Yo no tengo la culpa de que mis canciones se peguen. Porque no hable de que te apuñalo en una pierna y te robo, no quiere decir que sea mainstream. Literalmente los mensajes que escribo por WhatsApp luego los pongo en las canciones, por eso siento que esta canción es tan personal», contestó cuando un periodista se interesó por su proceso creativo. Un proceso que ahora le ha llevado al plató de Pablo Motos, uno de los espacios más cotizados de la pequeña pantalla porque todos los que se sientan adquieren una gran repercusión.