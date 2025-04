‘All for me’, así es el centro de estética de Madrid al que fue la Reina Letizia

La Reina Letizia ha vuelto a convertirse en la gran protagonista, no por sus compromisos oficiales ni por su impecable oratoria institucional, sino por una escapada urbana que no ha pasado desapercibida. Esta vez, las cámaras la captaron en Madrid, alejada del protocolo real y con una imagen muy distinta a la habitual: sin maquillaje, recogido sencillo, ropa informal y unas zapatillas minimalistas que se han convertido en uno de sus nuevos sellos personales. ¿El motivo de su paseo? Una visita discreta, pero muy reveladora, a un centro de estética muy particular, ubicado en el corazón del barrio de Tetuán. Una vez más, Su Majestad ha triunfar, esta vez por demostrar que, cuando se apagan los focos, es una persona normal y hace una vida corriente.

El lugar donde ha acudido la madre de la princesa Leonor se llama All for me, un centro que no sigue los dictámenes tradicionales de la estética comercial. Se trata de un espacio que promueve una fusión entre ciencia y bienestar emocional, combinando tratamientos de alta tecnología con prácticas ancestrales como el Reiki, la aromaterapia o las terapias florales.

Este local defiende una estética respetuosa con la piel y con el equilibrio interior. De hecho, en sus servicios se evita el uso de sustancias agresivas, perfumes sintéticos o colorantes. Su filosofía se basa en trabajar solo con lo que el cuerpo necesita, sin alterar su ritmo natural. Dicho enfoque, cada vez más en auge, parece haber conquistado a la Reina, que en varias ocasiones ha demostrado ser una firme defensora del cuidado personal basado en la salud, la prevención y la naturalidad.

All for me, un centro muy especial

La artífice de este singular refugio estético es Sara Hontanaya Gallego, una especialista con más de una década de experiencia en el sector, cuya trayectoria ha estado marcada por un giro claro hacia lo holístico. Tras formarse en estética científica, su vocación la llevó a profundizar en métodos orientales y terapias alternativas, completando estudios en medicina tradicional china, Ayurveda, quiromasaje, flores de Bach y Reiki Usui.

Este enfoque mixto, que une lo empírico y lo emocional, se refleja en la oferta del centro. Hontanaya trabajó durante años en reconocidas clínicas de la Comunidad de Madrid, pero su deseo de ofrecer un servicio verdaderamente personalizado y humano la llevó a fundar su propio espacio. El resultado: un entorno donde se prioriza la atención cercana, la discreción y el respeto absoluto por el cuerpo del cliente.

Entre los tratamientos que ofrece All for me destacan los faciales sin cirugía, como el lifting manual con radiofrecuencia o las limpiezas profundas con productos naturales, sin ingredientes artificiales. Para el cuerpo, los procedimientos incluyen remodelado corporal, reafirmación del busto sin intervención quirúrgica y masajes terapéuticos enfocados al drenaje linfático o la reducción de tensiones musculares.

También se brinda una carta de servicios menos comunes en centros de estética convencionales: sesiones de Reiki para armonizar la energía vital, programas personalizados de aromaterapia, y tratamientos con flores de Bach para tratar desequilibrios emocionales. Todo ello se ofrece con una clara orientación hacia la salud integral, la sostenibilidad y la conexión cuerpo-mente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 (@allforme_estetica)

La escapada de la Reina Letizia

La presencia de la Reina Letizia en el centro fue revelada gracias a unas imágenes captadas en las inmediaciones del barrio, concretamente cerca del bar El 2 de la Reina, situado en el número 2 de la calle Reina Mercedes. Las instantáneas la mostraban caminando tranquilamente hacia el local ubicado en la cercana calle Jaén, número 20, donde se encuentra el centro.

Lejos del bullicio de otras zonas más exclusivas de Madrid, Tetuán ofrece un entorno más modesto pero vibrante, en el que cada vez más proyectos enfocados al bienestar natural encuentran su hueco. Que doña Letizia haya elegido este centro en concreto no parece casualidad: su interés por la alimentación saludable, el deporte funcional y ahora por los cuidados respetuosos, encaja perfectamente con la propuesta de All for me.

Más allá del gesto anecdótico, la elección de la Reina puede leerse también como una declaración silenciosa sobre su manera de entender el cuidado personal. En lugar de optar por exclusivos centros de lujo en zonas acomodadas de la capital, ha decidido acudir a un lugar que promueve el equilibrio entre ciencia, naturaleza y bienestar. Es un ejemplo más de cómo doña Letizia, incluso en sus decisiones más cotidianas, parece querer proyectar una imagen coherente, consciente y conectada con su tiempo.

Mientras que otras figuras públicas apuestan por tratamientos invasivos o tendencias estéticas momentáneas, Su Majestad continúa marcando distancia con una imagen sobria, cuidada y profundamente alineada con su filosofía personal. Y All for me, ese rincón tranquilo en el corazón de Tetuán, se perfila ahora como uno de sus secretos mejor guardados.