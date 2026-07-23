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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido aplazar hasta septiembre el debate sobre el nuevo real decreto de listas de espera, una de las medidas que el propio Ministerio considera prioritarias para dotar de mayor transparencia y trazabilidad al Sistema Nacional de Salud. La decisión llega, sin embargo, en un momento especialmente delicado para la sanidad pública: el conflicto con los médicos continúa abierto tras más de un año de movilizaciones, más de una treintena de jornadas de huelga convocadas por distintos colectivos y con nuevas protestas previstas para el próximo mes de septiembre.

Por ello, a veces parece una broma para los usuarios de la salud estas propuestas, como el tema de homogeneizar las listas de espera, cuando el principal motor de incremento de las mismas es la huelga de médicos sobre la que la ministra de Sanidad, Mónica García, parece no querer resolver cuando anuncia que renuncia a reunirse tanto con el sector facultativo como con las autonomías.

Por este motivo, el aplazamiento ha alimentado las críticas de quienes consideran contradictorio abrir un debate sobre las listas de espera mientras persiste un conflicto laboral que afecta al funcionamiento ordinario de hospitales y centros de salud. Aunque las listas de espera dependen de múltiples factores —como la falta de profesionales, la presión asistencial o la gestión autonómica—, las huelgas y la suspensión de actividad programada pueden incrementar los retrasos en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones.

Tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, García explicó que las comunidades autónomas solicitaron más tiempo para alcanzar un consenso sobre el nuevo texto y anunció que el asunto volverá a abordarse en septiembre. La ministra defendió que el objetivo es actualizar un real decreto de 2003 para unificar indicadores y ofrecer a los pacientes una información más transparente sobre su recorrido asistencial.

Conflicto médico

No obstante, la coincidencia entre el aplazamiento de esta reforma y la continuidad del conflicto médico ha reforzado el argumento de los sectores más críticos con la gestión del Ministerio. A su juicio, resulta difícil centrar el debate en la transparencia de las listas de espera cuando el departamento que dirige García sigue sin cerrar un acuerdo con los profesionales sanitarios que permita recuperar plenamente la actividad asistencial.

Las organizaciones médicas mantienen sus reivindicaciones sobre un estatuto profesional propio, mejores condiciones laborales y una reforma del modelo retributivo. Tras más de un año de desencuentros, las posiciones siguen alejadas y los sindicatos ya han anunciado nuevas movilizaciones para septiembre si no se producen avances significativos en la negociación.

Mientras tanto, miles de pacientes continúan esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Para los críticos con la actuación del Ministerio, anunciar un nuevo debate sobre las listas de espera sin haber resuelto previamente el conflicto con los médicos corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de comunicación política más que en una solución efectiva a uno de los principales problemas del Sistema Nacional de Salud.

Itinerario asistencial

Desde Sanidad insisten, por el contrario, en que la reforma permitirá conocer con mayor precisión el itinerario asistencial de cada paciente y homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas. Sin embargo, sus detractores sostienen que ninguna herramienta estadística ni un nuevo sistema de indicadores podrán reducir por sí solos los tiempos de espera mientras persista la falta de profesionales y el enfrentamiento con una parte importante del colectivo médico.

En este contexto, septiembre se perfila como un mes decisivo tanto para el futuro del nuevo decreto sobre listas de espera como para la evolución de un conflicto laboral que sigue condicionando la actividad del Sistema Nacional de Salud. Para la oposición y para las organizaciones médicas, el verdadero examen de la ministra no será presentar un nuevo reglamento, sino demostrar su capacidad para desbloquear una crisis que se prolonga desde hace más de un año.