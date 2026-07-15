María Agustina Segurado, dermatóloga, sobre la crema Nivea del bote azul: «Es perfecta para hidratar la piel tras tomar el sol, pero el after aún sigue siendo mejor si buscas refrescarla»

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Después de pasar varias horas al sol, lo más habitual es notar la piel más seca de lo normal, tirante o incluso algo irritada. En ese momento, lo que siempre recomiendan los dermatólogos es recurrir a un after sun, pero no siempre es lo que se tiene más a mano en casa. Ahí es donde aparece una duda bastante común: si la clásica crema Nivea del bote azul, la de toda la vida, sirve realmente para aplicarla después de la exposición solar o si es mejor evitarla en ese momento.

No es una pregunta nueva, y de hecho sigue generando debate porque es un producto muy extendido y fácil de usar. Hay quien la aplica sin pensarlo demasiado, mientras que otros prefieren algo más específico. La realidad es que depende bastante de lo que esté pasando en la piel en ese momento, ya que no es lo mismo haber tomado el sol de forma moderada que tener una irritación más evidente o una sensación de calor que todavía no se ha ido. Sobre este tema ha hablado la dermatóloga María Agustina Segurado, que aclara que la crema puede utilizarse después del sol, pero con matices. No la descarta, pero tampoco la sitúa como la mejor opción en todos los casos. Según explica, puede funcionar bien cuando la piel necesita hidratación, aunque reconoce que hay productos más adecuados si lo que se busca es aliviar o refrescar de forma inmediata.

María Agustina Segurado, dermatóloga, sobre la crema Nivea del bote azul

La clave está en los ingredientes que incluye. La crema Nivea del bote azul contiene dexpantenol, también conocido como provitamina B5, y glicerina, dos componentes bastante habituales en cosmética cuando se busca reparar e hidratar la piel. No es algo exclusivo de este producto, pero sí explica por qué se sigue utilizando en este tipo de situaciones.

El dexpantenol está relacionado con la regeneración de la piel, algo que resulta útil cuando ha habido una agresión externa, como puede ser la exposición al sol. Por su parte, la glicerina actúa reteniendo agua en las capas superficiales, lo que ayuda a mantener la hidratación durante más tiempo. Es decir, no aporta frescor como tal, pero sí ayuda a que la piel se recupere poco a poco. Por eso, en exposiciones solares moderadas, donde no hay daño importante, puede ser una opción válida. No es un producto específico para después del sol, pero cumple una función que en ese momento puede resultar suficiente, sobre todo si la piel se nota seca o deshidratada más que irritada.

Por qué el after sun sigue teniendo ventaja

Aun así, la propia dermatóloga deja claro que el after sun sigue siendo una mejor opción en ciertos casos. La diferencia no está tanto en la hidratación, sino en la sensación que deja en la piel nada más aplicarlo. Los after sun suelen tener texturas que son más ligeras, con mayor contenido en agua y, en muchos casos, ingredientes como el aloe vera que aportan una sensación de alivio casi inmediata.

La crema Nivea, en cambio, es más densa. Esto puede ser positivo cuando se busca nutrición, pero no siempre resulta agradable justo después de haber estado al sol. Con la piel caliente o algo sensible, hay personas que prefieren fórmulas más frescas, que se absorban rápido y no dejen esa sensación más pesada. No es tanto que uno sustituya al otro, sino que cumplen momentos distintos. El after sun suele encajar mejor justo después de la exposición, mientras que una crema más nutritiva puede tener más sentido unas horas después, cuando la piel ya no está tan reactiva.

Qué conviene tener claro antes de aplicar cualquier producto

Más allá de elegir entre una crema u otra, hay una idea que no cambia: ningún cosmético sustituye a una buena protección solar. Si la piel ha sufrido una quemadura importante, con ampollas o dolor intenso, no es suficiente con aplicar una crema en casa. En esos casos, lo recomendable es acudir a un profesional sanitario para valorar la situación.

En casos más leves, donde lo que hay es sequedad o cierta incomodidad, sí se pueden utilizar productos como la crema Nivea para ayudar a la piel a recuperarse. Aun así, conviene tener en cuenta qué se busca en cada momento. Si la prioridad es hidratar, puede ser suficiente. Si lo que se necesita es aliviar el calor o la irritación, el after sun suele dar mejor resultado.

En definitiva, lo que elijamos depende más del estado de la piel que del producto en sí. No hay una respuesta única válida para todos, pero sí una idea bastante clara que tiene que ver con entender qué necesita la piel en ese momento y que ayuda más que usar un producto por costumbre. Y en verano, cuando la exposición al sol es más frecuente, ese pequeño detalle marca la diferencia.