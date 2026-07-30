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El verano es una época en la que muchas personas aprovechan para romper la rutina y dedicar más tiempo al ejercicio físico. Caminar por la playa, practicar senderismo, salir a correr, montar en bicicleta o disfrutar de actividades acuáticas son algunas de las actividades que muchas personas incorporan a sus vacaciones o realizan con mayor frecuencia durante los meses de verano.

Junto al ejercicio, la alimentación desempeña un papel fundamental para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales que exige una mayor actividad física. En este contexto, el Instituto de Estudios del Huevo (IEH) recuerda que el huevo puede ser un aliado dentro de una dieta equilibrada gracias a su elevada densidad nutricional, su calidad proteica y su capacidad para integrarse fácilmente en todo tipo de menús veraniegos.

Un alimento con mucho que aportar

La práctica de actividad física aumenta la importancia de mantener una alimentación equilibrada que ayude a cubrir las necesidades nutricionales del organismo. Tanto quienes practican deporte de forma habitual como quienes aprovechan el verano para ser más activos pueden beneficiarse de una alimentación adaptada a su nivel de actividad. En este contexto, el huevo puede formar parte de una dieta equilibrada gracias a su elevada densidad nutricional y a la calidad de sus proteínas.

El huevo destaca por aportar proteína de alta calidad, considerada una de las de mayor valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales y presenta una elevada digestibilidad. Estas proteínas participan en la reparación y mantenimiento de los tejidos musculares tras el ejercicio.

Además, aporta vitaminas y minerales de interés para quienes practican actividad física, como las vitaminas B2, B12 y D, folatos, hierro, zinc y selenio, nutrientes implicados en procesos relacionados con el metabolismo energético, la función muscular, la recuperación y el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

También contiene colina, un nutriente que participa en funciones relacionadas con la transmisión nerviosa y la contracción muscular, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, compuestos bioactivos presentes de forma natural en la yema.

En las personas que practican ejercicio físico de forma regular y mantienen una dieta equilibrada, el consumo de huevos no suele traducirse en un aumento significativo del colesterol LDL («colesterol malo»). Diversos estudios han mostrado que, en la mayoría de las personas sanas, el colesterol de los alimentos tiene un impacto mucho menor sobre el colesterol en sangre que otros factores, como el consumo de grasas saturadas y trans, el exceso de peso o el sedentarismo.

Un conjunto de nutrientes para acompañar la actividad física

Desde el Instituto de Estudios del Huevo recuerdan que uno de los errores más frecuentes entre quienes empiezan a hacer ejercicio es centrarse exclusivamente en el aporte proteico.

«Cuando hablamos de alimentación y actividad física no debemos fijarnos únicamente en las proteínas. Nutrientes como determinadas vitaminas del grupo B, el hierro, el zinc, el selenio o la vitamina D desempeñan funciones importantes relacionadas con el metabolismo energético, la recuperación y el sistema inmunitario. El huevo reúne muchos de estos nutrientes en un mismo alimento y, por ello, puede formar parte de una estrategia nutricional equilibrada para personas activas», señala Ana M. López Sobaler, doctora en Farmacia, catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Comisión Delegada del Consejo Asesor.

Una opción práctica para el verano

Además de su valor nutricional, el huevo aporta ventajas especialmente apreciadas durante el verano. Es fácil de conservar, rápido de preparar y puede incorporarse a comidas ligeras, ensaladas, bocadillos, desayunos o cenas sencillas.

Huevos cocidos para llevar en una excursión, tortillas acompañadas de verduras o ensaladas completas con huevo son algunas opciones que permiten preparar platos equilibrados sin complicaciones.

El Instituto recuerda que el huevo debe formar parte de una alimentación variada junto con frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y otros alimentos saludables, así como acompañarse de una adecuada hidratación, especialmente durante los meses más calurosos.