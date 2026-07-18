Los expertos farmacéuticos coinciden: «Cualquier tipo de ventilador favorece la evaporación del agua sobre la piel»

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Existen trucos para combatir el calor en verano muy efectivos y con base científica. Sin embargo, en un intento por estar más frescos podemos llegar a dañarnos la piel. Este es el aviso que han lanzado algunos farmacéuticos.

Por ejemplo, la farmacéutica Karla Pires ha advertido de que los ventiladores favorecen la evaporación del agua en la superficie de la epidermis. Es decir, refrescan, pero pueden aumentar la pérdida de hidratación cutánea.

En ningún caso la recomendación es que dejes de usar ventiladores en casa, pero debes aprender a colocarlos mejor para que el aire no apunte directamente a tu cara, ni usarlo demasiado tiempo.

Los farmacéuticos explican por qué el ventilador reseca la piel en verano

En verano surgen problemas de salud como los pies hinchados o la piel seca y debemos saber cómo tratarlo. En el caso de la piel, el problema lo puede generar el ventilador.

El ventilador mueve el aire y genera una sensación de alivio contra el calor intenso, pero hay que saber usarlo. Por ejemplo, es lo que defiende en declaraciones a HOLA, la farmacéutica y responsable de calidad de Planet Skin Karla Pires.

La farmacéutica ha defendido lo siguiente: «Cualquier tipo de ventilador favorece la evaporación del agua sobre la piel». Ese proceso puede aumentar la pérdida de agua transepidérmica, conocida como TEWL.

Lo que vamos a notar si nos pasa esto es la piel más seca, tirante e incómoda, y en verano el problema es mayor. La razón es que se juntan varios factores como el calor, el sudor, las rutinas más ligeras, el aumento de la exposición solar y el uso de aparatos como el ventilador.

Por eso el ventilador de sobremesa, el de pie o el portátil no son el enemigo, pero tampoco conviene dirigirlos siempre a la cara. Y es que el aire continuo puede refrescar a corto plazo y, al mismo tiempo, dejar la piel con menos agua en la superficie.

Cómo debes usar el ventilador para no castigar la piel cuando haga calor

No debes dejar de usar el ventilador cuando hace calor en verano. Más bien la recomendación es que lo utilices con moderación y con sentido común. Por ejemplo, no te tires el chorro de aire directamente a la cara.

En el caso de los ventiladores convencionales, el gesto más práctico consiste en alejarlos un poco, orientarlos hacia otra parte del cuerpo o hacer que el aire circule por la estancia sin golpear todo el rato la cara.

En cuanto al aire no es la única recomendación que ha señalado HOLA. Por ejemplo, los expertos de General Optica aconsejan evitar temperaturas demasiado bajas cuando se utiliza un sistema con regulación térmica, porque puede aumentar la sensación de sequedad ocular.

Qué zonas de la piel sufren más por el ventilador durante el verano

La deshidratación puede ser global, pero no todas las partes de la cara reaccionan igual. Pires señala que las zonas sensibles son las primeras en verse afectadas, especialmente los labios y los ojos.

En los labios, la barrera es más frágil y hay menos glándulas sebáceas que en otras zonas. Si a eso se suma calor, sudor, aire constante y poca hidratación, puede aparecer esa sensación de labios cortados o agrietados que muchas personas notan en verano.

Los ojos se resienten porque las corrientes de aire alteran la película lagrimal, una barrera protectora esencial para mantener el confort ocular. Cuando esa película se evapora más deprisa, pueden aparecer sequedad, picor, escozor o sensación de arenilla.