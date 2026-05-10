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La salud vascular se ha convertido en una prioridad creciente dentro de las políticas sanitarias, tanto por su impacto en la calidad de vida de los pacientes como por su elevado coste para el sistema. La falta de diagnóstico precoz, la inercia clínica y la baja adherencia terapéutica siguen siendo algunos de los principales desafíos en el abordaje de estas patologías.

En este contexto, la creación de una alianza que agrupa por primera vez a diez entidades sanitarias supone un paso significativo hacia un enfoque más coordinado, transversal y preventivo. El objetivo es claro: mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades vasculares en España, reduciendo su impacto sanitario, social y económico.

Desde OKSALUD hemos hablado con el doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud y director médico de Servier, Rubén Marqués, sobre los retos actuales en el abordaje de la salud vascular y las claves de la nueva Alianza Estratégica en España.

PREGUNTA. ¿Por qué es necesario crear ahora esta alianza estratégica para la salud vascular y qué ha cambiado en los últimos años para impulsarla?

RESPUESTA.- La Alianza nace para superar la visión fragmentada actual y proponer una perspectiva transversal de la salud vascular. Es una necesidad urgente: las enfermedades vasculares son una amenaza silenciosa y constituyen un problema de salud pública de primer orden, siendo responsables del 26% de los fallecimientos en España.

En los últimos años, se han impulsado marcos estratégicos como el Plan Europeo de Salud Cardiovascular (2025) y la Estrategia en Salud Cardiovascular del SNS (ESCAV), respondiendo a la necesidad de reducir el coste para el sistema, que es hoy de aproximadamente 11.000 millones de euros, es decir, el 0,7% del PIB. En definitiva, la urgencia para actuar no es una cuestión de sensibilidad, sino de coherencia con el impacto real de la enfermedad.

P.- ¿Cuáles son los principales déficits actuales en prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vasculares en España?

R.- Los miembros de la Alianza han detectado una brecha relevante entre la magnitud real de la enfermedad vascular y su percepción social. Mientras patologías como el cáncer de mama tienen alta visibilidad, la enfermedad vascular sufre de una escasa visibilización. Esto deriva en una inercia diagnóstica y terapéutica, que provoca retrasos en la identificación del riesgo y en la intensificación del abordaje. Además, la falta de adherencia terapéutica se señala como una barrera estructural crítica: el efecto de las intervenciones se reduce a causa de la falta de adherencia, lo que genera complicaciones evitables y un gasto que no se traduce en beneficio clínico.

P.- ¿Qué medidas concretas incluye el manifiesto para reducir ese 26% de fallecimientos asociados a patologías vasculares?

R.- El manifiesto propone un decálogo donde la salud vascular debe ser una prioridad de las políticas sanitarias. Entre las medidas concretas destacan: protocolizar la lucha contra la inercia clínica mediante herramientas de apoyo a la decisión; la simplificación de los tratamientos fomentando el uso de combinaciones a dosis fijas; y la implementación de estrategias de comunicación sostenidas en el tiempo —y no campañas aisladas—. También se exige integrar la medición de la adherencia como un indicador relevante de calidad asistencial, alineado con la mejora de resultados en salud y la reducción de costes.

P.- ¿Cómo se va a mejorar la adherencia terapéutica en los pacientes, uno de los grandes retos en este ámbito?

R.- Para mejorarla, el documento aboga por simplificar regímenes para maximizar la efectividad, utilizando medicamentos que reducen el número de dosis y mejoran el cumplimiento y la satisfacción del paciente, como son las combinaciones a dosis fijas. Un punto clave es el reconocimiento de que la prescripción por marca consigue mejores índices de adherencia, ya que garantiza que el paciente reciba siempre la misma apariencia de envase y de medicamento, por el mismo precio que un genérico, evitando riesgos para la seguridad y la adherencia en personas vulnerables. Asimismo, es vital reforzar las habilidades de los profesionales sanitarios para motivar al paciente y fomentar su participación activa, y que sea corresponsable de su salud y de sus tratamientos en el tratamiento.

P.- ¿Qué papel van a tener la Atención Primaria y la coordinación entre especialidades dentro de esta alianza?

R.- La Alianza defiende un modelo de atención multidisciplinar integral, y la Atención Primaria es nuestra primera línea de defensa, clave para el abordaje holístico del riesgo (hipertensión, diabetes, obesidad). El objetivo es garantizar un tránsito fluido entre los distintos niveles asistenciales, eliminando la fragmentación y los compartimentos estancos. Los directivos de salud tienen la responsabilidad de proveer a los profesionales de herramientas y suprimir trabas administrativas para que la coordinación sea real, permitiendo detectar incumplimientos de forma temprana y ajustar el abordaje clínico de manera eficiente.

P.- ¿Cómo se va a trasladar esta hoja de ruta a políticas públicas reales y qué compromiso se espera de las administraciones?

R.- No queremos que este documento acabe en un cajón. El objetivo es que los legisladores traduzcan este consenso en leyes y planes autonómicos que incluyan la adherencia como un objetivo evaluable. Esperamos un compromiso firme con la equidad: no puede ser que la calidad de tu atención vascular dependa de tu código postal. Pedimos a las administraciones que no miren solo el gasto farmacéutico inmediato, sino que valoren la inversión en prevención por su altísima rentabilidad social. Legislar para reducir la variabilidad territorial y garantizar estándares homogéneos es la única forma de asegurar la sostenibilidad del sistema y, lo más importante, de salvar miles de vidas cada año.