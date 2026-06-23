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La red de aeropuertos de Aena en España ha facilitado más de 8.000 operativos aéreos especiales para la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) entre 2015 y 2025. Estas operaciones, esenciales para el traslado urgente de órganos y equipos médicos, reflejan la estrecha coordinación entre la infraestructura aeroportuaria y el sistema nacional de trasplantes.

En la última década, este tipo de vuelos ha registrado un incremento del 66%, al pasar de 602 operaciones atendidas en 2015 a 1.000 al cierre del último ejercicio, según los datos de la ONT. Sólo en 2025, los aeropuertos gestionaron 2.389 despegues y aterrizajes vinculados a estos dispositivos médicos, en los que el factor tiempo resulta determinante y convierte al transporte aéreo en la opción más rápida y eficiente.

Para garantizar la operativa de estas urgencias, Aena adaptó sus horarios en 143 ocasiones durante el último año mediante la prolongación de servicios, además de realizar 21 aperturas extraordinarias en horario nocturno o fuera de jornada. Estas actuaciones implicaron la movilización de equipos humanos y técnicos en distintos aeropuertos, reforzando la capacidad de respuesta ante traslados críticos.

Por instalaciones, el Aeropuerto de Sevilla fue el que más veces extendió su jornada operativa en 2025 para atender las solicitudes de la ONT, con un total de 18 prolongaciones. Le siguieron el Aeropuerto de Córdoba (16 ocasiones), A Coruña (14), el Aeropuerto Internacional Región de Murcia (14) y el de Salamanca (13).

Aperturas extraordinarias

En el capítulo de aperturas extraordinarias -aquellas que exigen reabrir una infraestructura cerrada-, los aeropuertos de Badajoz, Salamanca y Sevilla encabezaron la lista con cuatro activaciones excepcionales cada uno, seguidos por las instalaciones de la Región de Murcia, Albacete y Valladolid.

Por volumen total de intervenciones absolutas asociadas a la gestión de trasplantes, los nodos con mayor actividad de la red estatal fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, Internacional Región de Murcia, Palma de Mallorca, Córdoba y Málaga-Costa del Sol.

Desde el punto de vista logístico, Aena detalla que una parte de estos flujos se canaliza a través de las rutas comerciales y vuelos regulares de pasajeros convencionales, siempre que las frecuencias y horarios coincidan con los requerimientos médicos de los órganos extraídos.

El gestor aeroportuario destaca el carácter público y de infraestructura esencial de su porfolio nacional, remarcando que más allá del tráfico de pasajeros y de la aviación comercial, los aeropuertos desempeñan servicios de soberanía, protección civil y desarrollo social.

Entre estas funciones se incluyen la cobertura logística a las campañas de extinción de incendios, las bases de salvamento marítimo, la formación de nuevos pilotos del sector, la aviación corporativa y las labores de Defensa Nacional en aquellos aeropuertos que operan de forma conjunta como bases aéreas del Ejército de Tierra y del Aire.