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El bioquímico e investigador español Mariano Barbacid ha asegurado este jueves que su investigación sobre el nuevo tratamiento dirigido contra el cáncer de páncreas duplica la supervivencia y no necesitará de quimioterapia convencional. Un golpe a este tumor tan devastador y que necesita nuevos tratamientos por su alta mortalidad.

Así lo ha explicado durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, donde ha precisado que esta terapia dirigida eleva la supervivencia de aproximadamente siete a catorce meses en pacientes con tumores que presentan determinadas alteraciones moleculares. «Es el último hito de la investigación del cáncer de páncreas, de hace un par de meses (…) y, aunque doble la esperanza de vida, yo sigo viendo el vaso medio vacío; hay que seguir investigando», ha afirmado.

Barbacid, considerado uno de los mayores expertos internacionales en biología molecular del cáncer y descubridor hace más de cuatro décadas del primer oncogén humano, HRAS, ha dedicado los últimos años de su carrera a estudiar el adenocarcinoma ductal de páncreas, un tumor especialmente agresivo en el que las mutaciones del gen KRAS están presentes en más del 90 % de los casos. Durante décadas, KRAS fue considerado una diana «intratable» para el desarrollo de nuevos medicamentos, aunque los avances recientes en terapias dirigidas están empezando a cambiar ese paradigma.

En este sentido, ha explicado que su grupo centra actualmente buena parte de sus esfuerzos en modificar el microambiente tumoral, especialmente mediante la eliminación del ácido hialurónico presente en el estroma, el tejido de soporte que rodea al tumor y que actúa como una barrera física y biológica frente a los fármacos y al sistema inmunitario. El objetivo es facilitar que los tratamientos lleguen con mayor eficacia a las células tumorales y puedan «atacar el bicho», como él mismo ha resumido.

El laboratorio de Barbacid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lleva años desarrollando modelos experimentales que han permitido demostrar que combinar inhibidores de KRAS con otros tratamientos dirigidos contra moléculas implicadas en el crecimiento tumoral puede producir respuestas muy superiores a las obtenidas con un único fármaco. Sus investigaciones también han contribuido a identificar nuevas estrategias para bloquear simultáneamente varias rutas de señalización que utilizan las células cancerosas para sobrevivir.

Por otra parte, Barbacid ha lamentado que el cáncer de páncreas sea actualmente el séptimo tumor más frecuente, pero ya el tercero que más muertes provoca por cáncer, debido a su enorme agresividad y a la escasez de tratamientos eficaces. Además, ha advertido de que las proyecciones epidemiológicas apuntan a que en torno a 2030 podría convertirse en la segunda causa de muerte por cáncer, sólo por detrás del cáncer de pulmón, como consecuencia del envejecimiento de la población y de la falta de avances terapéuticos comparables a los registrados en otros tumores.

El investigador ha insistido en que una de las principales dificultades radica en que la enfermedad apenas produce síntomas en sus fases iniciales y suele diagnosticarse cuando ya existe afectación local avanzada o metástasis, lo que limita enormemente las posibilidades de cirugía, que sigue siendo la única opción potencialmente curativa.

Por último, Barbacid ha recordado que el adenocarcinoma ductal de páncreas, responsable de alrededor del 90 % de los tumores pancreáticos, continúa siendo, junto con el glioblastoma multiforme, uno de los cánceres con peor pronóstico y menor supervivencia a cinco años, una realidad que, a su juicio, obliga a mantener e intensificar la inversión en investigación básica y traslacional para transformar los avances de laboratorio en nuevos tratamientos capaces de mejorar de forma significativa la supervivencia de los pacientes.