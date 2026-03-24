Alerta sanitaria por la presencia de Salmonella en varios lotes de longaniza

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella en varios lotes de longaniza de payés loncheada. El aviso ha sido notificado por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) mediante una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto es una longaniza de payés loncheada de la marca Boadas 1880. Concretamente, se trata de ‘Longaniza de payés selección’. Los lotes afectados y notificados en el aviso son: lote 329 (30/03/2026), lote 330 (31/03/2026), lote 331 (31/03/2026), lote 345 (11/04/2026), lote 346 (11/04/2026) y lote 347 (11/04/2026).

El producto está loncheado en envase de plástico con el peso de unidad en 80 gramos.

La distribución inicial del producto afectado por Salmonella ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Sin embargo, no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Según ha informado la Aesan, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados.

Para aquellas personas que dispongan en su domicilio de productos afectados, la Aesan recomienda que se abstengan de consumirlos. En caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y tener síntomas compatibles con la salmonelosis se recomienda acudir a un centro de salud.

La Salmonella y sus síntomas

Los síntomas por Salmonella incluyen diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza y aparecen entre seis horas y seis días después de la exposición. La infección por salmonelosis es una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo intestinal y se expulsa mediante las heces. Su forma más frecuente de infección en humanos es a través de agua o alimentos contaminados.