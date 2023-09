Adiós al último ‘reducto’ de los fumadores: ¿se podrá poner fin a fumar en las terrazas?

En España fumar en las terrazas está permitido y no parece que esta situación se pueda revertir en un espacio corto de tiempo. Sin embargo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha pedido a las Administraciones públicas que se prohíba fumar en estos espacios para proteger a los no fumadores, a sus trabajadores y ayudar a reducir el tabaquismo en España. De tenerse en cuenta esta petición, se volvería al mismo estatus que durante la pandemia covid. Sin embargo, a no ser por la aprobación de una ley estatal, son las comunidades autónomas las que deben legislar a favor o en contra.

Galicia fue la primera comunidad autónoma en prohibir fumar en las terrazas. Canarias se sumó a esta prohibición y poco a poco fueron más los espacios públicos que vetaban esta práctica en muchas otras regiones españolas. A principios de este año, tres regiones españolas aún no habían levantado su veto: Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. A lo largo de estos meses, esa circunstancia se fue modificando y ahora mismo, el tabaco en estos espacios está totalmente establecido de nuevo.

Así, el 38,2% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco en el último año. Sin embargo, uno de los datos más preocupantes para los oncólogos es que más de 700.000 jóvenes de 14 a 24 años fuman. España es uno de los países en los que más tabaco se consume en Europa y un 19,7% de la población española, fuma todos los días.

Recientemente, la Sociedad Española de Epidemiología cree que dejar de prohibir fumar en las terrazas de locales públicos es «un importante paso atrás». Con esta nueva opinión se pone sobre la mesa la medida trazada, tras haber superado el Covid, por parte de la Generalitat valenciana, de dejar de prohibir fumar en las terrazas. Una situación ambigua que no convence a todos, pero que la comunidad médica insiste en que sería muy positivo para la salud de las personas.

En este constexto, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, han mostrado su oposición a que se haya levantado esta medida en la Comunitat Valenciana, la única autonomía en la que aún estaba prohibido como consecuencia de la pandemia covid. Sin embargo, han señalado que se oponen a este veto porque el consumo de tabaco y vapeadores en terrazas produce «un aumento significativo» de la contaminación del aire ambiental en estos espacios por los tóxicos del tabaco o del vapeo.

Las terrazas representan uno de los lugares más utilizados para fumar y vapear y según estudios publicados, por cada persona que fuma o vapea aumenta la concentración de tóxicos en estos entornos un 30%.

Por lo tanto, los usuarios de las terrazas se encuentran expuestos a concentraciones significativas de gases y partículas dañinas que provienen de la exhalación del fumador o vapeador, de la combustión de los cigarrillos, de las colillas, de la mezcla de estos tóxicos con gases de la atmósfera o de agentes químicos que se adhieren a la ropa u otras superficies de las instalaciones de las terrazas.

Además, recalcan que existe evidencia científica sólida de la exposición pasiva al humo del tabaco y la mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o trastornos fetales «no existiendo un umbral de concentraciones de tóxicos del tabaco y vapeo en estos entornos». Esta exposición, advierten, afecta especialmente a la población más vulnerable: niños, mujeres embarazadas, trabajadores de la hostelería o personas con enfermedades crónicas preexistentes.

Iniciación al tabaquismo

Asimismo, subrayan que fumar y vapear en terrazas supone «una forma de normalización de su consumo, favorece que los adolescentes se inicien en el tabaco y dificulta el abandono por parte de aquella población adicta al tabaco», lo que hace «muy difícil reducir la prevalencia del tabaquismo en España».

Por todo ello, instan a las Administraciones Públicas a declarar las terrazas como entornos libres de humo debido a la necesidad de proteger a los no fumadores de los agentes tóxicos del tabaco y dispositivos electrónicos de nicotina y a los empleados de la hostelería de las consecuencias de la exposición mantenida al humo del tabaco y dispositivos electrónicos.

Además, señala que esta medida sirve para promover los intentos de abandono en los fumadores, aumentando sus posibilidades de abandonar el tabaco, a la vez que se desnormalizan las conductas asociadas al tabaquismo y vapeo.