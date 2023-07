«Ni Venezuela», dice Javier Cárdenas, «hablando del voto por correo y lo que está pasando» en el espacio de Levántate OK. Según se explica en OKDIARIO, el caos en las oficinas de Correos por el aluvión del voto por correo para las elecciones generales del próximo 23 de julio, en cuyas encuestas el ganador se escribe con el nombre del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El descontrol ha llegado a tal punto que en muchas de ellas han puesto a trabajadores sin identificar a recoger los sobres fuera de los mostradores.

Esta medida de urgencia ha provocado que se produzca gran escepticismo entre los votantes, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO en varias oficinas de Madrid. El procedimiento habitual para votar por correo sería dejar el sobre en la ventanilla, donde el trabajador correspondiente lo recibe para después enviarlo al lugar adecuado.

Sin embargo, ante las interminables colas que se están generando, Correos ha optado por ordenar a sus trabajadores recoger los sobres fuera de los espacios reglamentarios.

A pesar de la insistencia de los empleados de que es una forma de evitar las aglomeraciones, lo cierto es que varios electores han confesado su inquietud por este proceder, debido a que el procedimiento no les ofrece mucha confianza sobre todo al tratarse de personas que no van identificadas como personal de Correos. Todo a pesar de que sí se les puede ver portando un teléfono en el que se recogen los datos de los votantes para después mandarles por correo electrónico el resguardo de que han votado. Esto no ha evitado escenas de tensión debido a que algunos, tal y como ha podido saber OKDIARIO, se han negado incluso a dar su voto a estas personas sin identificar y les han acusado de estar tramando un pucherazo, debido a que el procedimiento apenas les genera confianza.