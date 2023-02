En el programa de hoy de Javier Cárdenas te contamos que el Gobierno aprobó un crédito de 30 millones para Costa de Marfil para fomentar la resiliencia. Costa de Marfil no es un país de asociación para la Cooperación Española, es decir, no es un país que se enmarque dentro de la lista de territorios a los que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) no duda en regar con elevadas cantidades de dinero. Y todo para estrechar las relaciones internacionales que mantienen con algunos países internacionales.

Parte de ese dinero van a servir para plantar «anacardos», a pesar de que ese país es uno de los mayores productores del mundo de esta semilla. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su pulso a los países africanos a golpe de chequera. El magistrado socialista tiene la obligación de controlar la inmigración y ha asumido algunas competencias que no le corresponden. Una de ellas es mantener a raya el flujo migratorio de los países africanos, sin olvidarnos que Costa de Marfil, no es el único país africano al que el gobierno de Sánchez ha regado de dinero de todos los españoles. Mauritania, un país que también recibe elevadas cantidad de dinero. Así, el magistrado socialista se ha gastado una millonada del erario público en subvenciones a Mauritania.