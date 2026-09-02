Hoy, 2 de septiembre de 2026, Bilbao y toda la provincia se despertarán con intervalos de nubes bajas que se disiparán a lo largo del día, dejando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas máximas irán en aumento, sobre todo en el sur y se prevén vientos suaves del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y calidez vespertina

El cielo de Bilbao se despereza lento este día, con un panorama mayoritariamente cubierto. La mañana, marcada por una sensación térmica que podría acercarse a los 15 grados, será tranquila, sin riesgos de precipitaciones. Un viento suave del noreste, con ráfagas que podrían alcanzan los 6 km/h, acariciará la ciudad, brindando una jornada de calma en la que la humedad, aunque notable, no será abrumadora.

Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo con los termómetros rozando los 28 grados, convirtiendo el ambiente en un tanto más cálido. La luz del sol se alargará hasta las 20:44, cuando el día comience a ceder ante la noche. Sin embargo, el cielo mantendrá su carácter nublado, presentando una atmósfera que invitará a disfrutar de los últimos destellos del día con la certeza de que no se esperan lluvias para cerrar la jornada.

Cambio inminente con viento fuerte en Baracaldo

El día se despierta en Baracaldo con un aire inquieto, como si el cielo oscuro y denso presagiara cambios inminentes. Las nubes se agrupan y el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando lo que será un día marcado por la inestabilidad. Por la mañana, se sienten temperaturas frescas que oscilan entre los 15 y 16 grados, mientras el viento sopla a 10 km/h, lo que añaden un matiz de frescor a la jornada.

A medida que avanza la tarde, el tiempo se torna más agitado; se esperan ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h. La temperatura máxima podría llegar a los 27 grados, aunque la sensación térmica podría bajar considerablemente. La humedad se hará sentir, bordeando el 95%, haciendo que el ambiente sea bastante pesado. Un consejo: no olviden el paraguas y estén preparados para las sorpresas que esta jornada podría traer.

Guecho: cielo despejado y viento fresco

La jornada comienza con un cielo mayormente despejado, ofreciendo un amanecer radiante a las 07:37. A medida que avanza la mañana, las temperaturas rondarán los 17 grados, creando un ambiente fresco. No se espera lluvia en toda la jornada, lo que brindará tranquilidad a quienes planean actividades al aire libre. Sin embargo, con el viento soplando del norte a una media de 15 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h, es recomendable asegurarse de que no se lleve nada ligero que pueda volar.

Por la tarde, el panorama cambiará un poco con cielos parcialmente nublados y las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados. La humedad variará entre un 65% y un 90%, lo que hará que se sienta un ambiente algo pesado al caer la tarde. Con el sol poniéndose a las 20:45, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz natural, ideal para disfrutar de una tarde cálida y agradable.

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo en Santurce se presenta templado, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados, ofreciendo una sensación de calidez agradable. El viento será leve, lo que podría generar un par de ráfagas, pero sin afectar el día.

Un tiempo ideal para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente permite aprovechar la jornada, perfecta para relajarse y disfrutar de la belleza local.

Cielos nublados y calor a mediodía en Basauri

Esta mañana en Basauri, el cielo mostrará un ligero manto de nubes, creando un ambiente fresco y agradable, con temperaturas alrededor de los 14 grados. A medida que avancen las horas, el tiempo se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, con una brisa suave del noreste que hará más llevaderos los momentos al aire libre. Es un buen día para disfrutar de una caminata, así que no olvides llevar contigo una chaqueta ligera por si las temperaturas descienden al atardecer.