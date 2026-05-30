ZP: El saqueo más cruel y hambriento de la historia (Venezuela)

Los escándalos políticos de dos personajes con vitola socialista con repercusión mundial en un planeta globalizado están dejando a España como un erial en lo referido a su prestigio en el mundo. Dos de los dirigentes europeos que más moralejas a propósito de todo han repartido urni et orbi. Lo de Zapatero, con sus inevitables discursos morales, se ha demostrado radicalmente enfrentado con la praxis diaria.

Así, mientras nos decía que se batía el cobre para que sus amigos (y socios) comunistas venezolanos dejaran en libertad a los defensores de la libertad y los derechos humanos, resultaba que por debajo se lo llevaba crudo (presuntamente). Así, resultaba que, mientras millones y millones de naturales de uno de los países más ricos de la tierra se entregaban al hambre, el exilio forzado y la depauperación, el muchachote del talante se hacía multimillonario a sus expensas.

Claro que España tiene que pedir perdón a Iberoamérica; naturalmente que sí. Pero no por lo que sucedió hace casi seis siglos, sino porque recientemente ha perpetrado allí un tal Rodríguez Zapatero, quien inicialmente nos pareció un «tonto solemne» y ahora hemos conocido que es un personaje inexportable que nos avergüenza hasta el paroxismo. Con él deberían sufrir oprobio y desprecio todos aquellos que han bailado el agua y reído sus gracias a un personaje tan liviano intelectualmente como codicioso y embaucador. Periodistas incluidos, que en esas listas hay unos cuantos; algunos de ellos le deben, incluso, haber pasado como periodistas sin haber pisado nunca una escuela humilde de comunicación.

¿Legado ZP? ¿Qué legado? Dejen ya de mentir y confundirse. El único legado del sujeto es haber arruinado España, haber abierto las tumbas en busca del guerracivilismo y la confrontación civil y de haberse lucrado de lo que no les pertenece.

¡Mera farfolla histórica! Eso sí, estoy dispuesto a escribir, presuntamente…