Terrorismo callejero contra el turismo en Baleares

Durante los años de gobierno socialcomunista, con Francina Armengol en la presidencia de Baleares, las organizaciones turismofóbicas Menys Turisme Més Vida y Arran estuvieron más o menos calladas, pero ahora, con el Ejecutivo del PP, han mostrado su rostro más violento y totalitario: a través de sus redes sociales, ambos grupos han publicado un manual de instrucciones que llama abiertamente a la violencia contra viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios relacionados con el turismo al más puro estilo kale borroka.

O sea, que estas entidades, afines a la izquierda separatista radical, han pedido a la ciudadanía que «saque toda su rabia» y señale a través de diferentes acciones vandálicas ilegales todo tipo de alquileres y negocios turísticos. En suma, que piden a la gente que saque su odio, cuando en realidad el odio que han sacado es el suyo: porque llamar al terrorismo callejero, además de un delito, es mostrar su verdadero rostro.

Entre las iniciativas que proponen está la de lanzar pintura con objetos voladores, pintar fachadas o bloquear las cerraduras de pisos Airbnb. Por si fuera poco, las organizaciones separatistas, que piden ser «creativos», concluyen con un mensaje que es la apoteosis de la hipocresía: «Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga». O sea, que atentar contra bienes ajenos es, para esta gente, una acción «no violenta». Pues, ¿cómo serán las acciones violentas?, cabe preguntarse.

Menys Turisme Més Vida ha convocado una gran manifestación contra el turismo y el Govern balear de Marga Prohens (PP) el próximo 26 de julio. En realidad, que nadie se engañe, su objetivo no es otro que el de acabar con el Gobierno popular. Por eso, cuando gobernaba la izquierda, eran hermanitas de la caridad por la cuenta que les traía. Y es que vivían muy a gusto al calorcito del poder. Ahora, ya ven, han decidido que es la hora de «sacar toda la rabia».