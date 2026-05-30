Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 23 al 29 de mayo

Suben: Alberto y Charlene

Príncipes soberanos de Mónaco, quienes los próximos 1 y 2 de junio realizarán su primer viaje oficial a España con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países y el décimo de la creación de la Delegación Española de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. El mismo 1 de junio, el soberano monegasco mantendrá, en el Palacio de la Zarzuela, una reunión de trabajo con Felipe VI y ambos jefes de Estado compartirán también un almuerzo privado. Durante su estancia en Madrid, inaugurarán junto a los reyes Felipe y Letizia una exposición en el Real Jardín Botánico de Madrid y visitarán dos exposiciones instaladas en el Pabellón Villanueva, organizadas por la Embajada de Mónaco. Asimismo, como la más importante novedad, es que el Príncipe Alberto pronunciará en la IE University una conferencia Living the Future Through Collaboration (Liderando el futuro a través de la colaboración: talento, innovación y oportunidad).

Sube: Sara Pereyra Baras

Conocida como Sara Baras, bailaora, coreógrafa y directora de su compañía de baile, nacida en la localidad gaditana de San Fernando el 25 de abril de 1971, hace 55 años, y una de las principales embajadoras internacionales del flamenco y de la cultura española, actuará para el pontífice León XIV. Estarán presentes Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín el 7 de junio en el Movistar Arena: «Me sentí muy afortunada y emocionada cuando me invitaron. Yo siempre digo que bailo al cielo y esta actuación mucho tiene que ver con esta sensación. No solo voy a actuar ante una personalidad que admiro y respeto mucho, sino que voy a dejarme el alma para compartir con el Papa el flamenco desde un lugar muy espiritual. Pienso que mi baile puede convertirse en una oración muy profunda».

Sube: Antonio Banderas

El gran actor y productor se ha visto obligado a emitir un comunicado a propósito de la noticia publicada esta semana de que estaba arruinado. «No me he tomado la noticia en serio, pero aprovecho la ocasión para dejar bien claro que jamás monté el teatro para hacerme rico. Cierto es que hago inversiones muy fuertes, como creo deben hacerse con las obras de teatro. Mi compañía cuesta 170.000 euros a la semana y lo asumo. Pero si yo estuviera arruinado, no habría subido recientemente un 18 % el sueldo a los 35 de mis empleados, todos ellos fijos».

Baja: Gertrudis Alcáraz

Histórica secretaria de Zapatero y figura señalada por el juez del caso Plus Ultra por «su papel operativo esencial dentro de la presunta red de influencias investigadas». Gertrudis está considerada como una mujer inteligente, superprofesional y con carácter, capaz de anticiparse a lo que piensa y desea el ex presidente a quien profesa una absoluta lealtad y ejerce una gran influencia, aunque de forma muy discreta, una cualidad muy valorada en el puesto en el que ocupaba, tanto en Ferraz como en Moncloa, siendo clave en la investigación contra su jefe, ya que ella guarda todos los secretos de los movimientos presuntamente delictivos, a quien solía preguntar cómo debía emitir las facturas por las que éste cobraba elevadas cantidades de dinero.