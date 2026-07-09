Lo primero que hizo el líder de los «nietos del exilio» en Argentina fue afiliarse al PSOE

Nada más adquirir su condición de español por la vía de acogerse a la denominada Ley de Nietos, que permite a los descendientes del exilio lograr la nacionalidad, el portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) de Argentina, Juan Manuel de Hoz, se afilió al PSOE en 2022. Un gesto de agradecimiento al Gobierno de Pedro Sánchez. Se nacionalizó a las tres semanas de aprobarse la ley y se hizo del PSOE 40 días después.

El ejemplo de De Hoz, que lleva desde entonces convirtiéndose en el más firme valedor del sanchismo, ilustra con toda nitidez lo que buscaba el PSOE con la Ley de Nietos. Utilizarla no sólo para crear nuevos españoles, sino, sobre todo, para crear nuevos socialistas porque, no nos engañemos, el regalo de la nacionalidad era el medio para lograr el fin.

Juan Manuel de Hoz lleva casi cuatro años vendiendo las virtudes del Gobierno español y utilizando su cargo de portavoz de Descendientes de Españoles Unidos de Argentina para servir a los intereses del PSOE. Nadie como él para hacer campaña por el partido que le otorgó la condición de español y, en consecuencia, con derecho a voto.

No nos engañemos: el Gobierno no impulsó la ley para dignificar la memoria de quienes se fueron de España con el estallido de la Guerra Civil, porque si así fuera, se habría circunscrito a los descendientes de los exiliados y la realidad es que se ha extendido a todos los descendientes de españoles, incluso los que abandonaron el país en 1893, casi cuarenta años antes del comienzo de la contienda bélica.

Impulsó la ley para fabricar un potente granero de votos socialistas en el exterior: ya que no nos votan los de dentro, que nos voten los de afuera. La realidad es que se está produciendo una alteración progresiva del censo electoral. El caso de Juan Manuel de Hoz, español de Argentina y socialista, lo evidencia.